宇宙人攻蛋「場外增帶長槍警力」　暖心開唱撫慰人心

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團宇宙人今晚在台北小巨蛋開唱，也是他們第四度攻蛋，時隔一年重返小巨蛋，不過昨天才發生北捷隨機殺人案，社會氣氛凝重，宇宙人今天舉辦萬人演唱會，場外多了不少持長槍的警力戒備。

▲宇宙人開唱場外增添警力戒備。（圖／記者黃克翔攝）

宇宙人小玉雖沒特別提到此事，但仍感性說：「閉上眼睛，深呼吸，忘記這一年發生的壞事，心有點累也沒關係，把你的思緒都交給宇宙人，沉浸在這一篇意識的海，隨著音樂擺動，把你的身體交給下一首歌。」以音樂撫慰人心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吉他手阿奎說前陣子有點感冒，還在台上擦鼻涕，「晚安，體感上我真的要跟大家說晚安，因為這是我平常跟妹妹（女兒）睡覺的時間，我一定會拿出百分之一百二的體力，難得可以比蔡依林早睡。」

▲▼ 宇宙人請到好友「白河幫」助陣。（圖／記者黃克翔攝）

貝斯手方Q則與好友「白河幫」聯手把氣氛炒到最高點，還捲起袖子、解開領帶，帥氣深情演唱〈愛如潮水〉，方Q笑說這段表演有兩個人很緊張，一個是歌唱老師，另一個是媽媽，因為有粉絲在臉書留言問他solo是不是要表演吞劍？媽媽嚇到打電話給他。有趣的是，白河幫成員中的舞蹈老師羽信曾被Po上Threads，被誇讚是「最帥高中班導」，該則發文已突破10萬人按讚，被小玉笑誇是流量王。

▲▼ 宇宙人四度供蛋。（圖／記者黃克翔攝）

此外，阿奎一對兒女今天都到場，他透露兒子正好到了開始相信耶誕老人的年紀，演唱會特別準備一段耶誕老人寄來的影片送給兒子，稱讚他表現很棒，將獲得神秘耶誕禮物。