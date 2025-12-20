ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

隨機殺人釀4死！群星祈福
遇恐攻怎麼辦？醫曝小橘書4頁必看
12月20日星座運勢
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳妍希 陳曉 Winter 嘻小瓜 范冰冰 Jesse 魷魚 OneRepublic

吳鳳痛心「北車中山攻擊案」　來台19年首見：一向被認為相對安全

記者王靖淳／綜合報導

捷運台北車站及中山商圈昨（19）日發生擲彈砍人案，含兇嫌在內釀成4死11傷，消息曝光後引發各界關注及討論。為此，土耳其裔男星吳鳳也在社群發文談論此事。

▲▼吳鳳。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

▲吳鳳。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

吳鳳坦言，這起擲彈砍人案真的讓人非常難過與震驚。他表示，台灣一直保持良好的治安形象，是「一向被認為相對安全的」，如今卻發生如此血腥的攻擊，強烈的反差讓他感到無比心痛。此外，身兼土耳其國際媒體的特派員身分的他，出於職責必須深入了解案件細節，但越是關注心情越是複雜。他更透露，事發地點其實是他和家人相當熟悉的地方，「我太太也很常去，我們過去甚至曾在同一個地方舉辦過快閃活動」，讓他不禁感嘆：「心裡格外沉重。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對這起悲劇，吳鳳沉痛地表示：「我真的無法理解，為什麼有人會選擇用這樣的方式，傷害無辜的陌生人」，對於這種無差別的惡意感到不解。而針對外界討論現場民眾第一時間似乎反應不及，吳鳳則認為「現場民眾當下不知如何反應，完全可以理解」，畢竟在如此突發的狀況下，任何人都很難在第一時間做出完美的應對或阻止悲劇。

▲▼吳鳳。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

▲吳鳳PO文談隨機砍人案。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

作為一個已經來台灣19年的新住民，吳鳳坦言過去極少在這片土地上，看到這類似的隨機持刀攻擊事件，但這次的案件性質似乎不單純，他指出，「這次看起來更像是經過事前準備，讓人擔心。」最後，吳鳳期盼相關單位能檢討、加強預防，來避免類似的悲劇再發生，同時也為這起事件中的所有受害者祈禱，「願傷者早日康復，逝者安息。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

吳鳳

推薦閱讀

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

13小時前

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

12小時前

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

1小時前

北車制止嫌犯英雄喪命！　杜汶澤宣布「捐麵館1日收益」給家屬

北車制止嫌犯英雄喪命！　杜汶澤宣布「捐麵館1日收益」給家屬

10小時前

孫生坦承曾與未成年女性愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」

孫生坦承曾與未成年女性愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」

4小時前

金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光　雪地甜蜜燦笑美炸

金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光　雪地甜蜜燦笑美炸

8小時前

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

12/19 08:39

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！手戴袖套「巧妙遮同款刺青」掀熱議

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！手戴袖套「巧妙遮同款刺青」掀熱議

23小時前

今天結婚！金宇彬、申敏兒「捐3億助弱勢」　李光洙擔任司儀

今天結婚！金宇彬、申敏兒「捐3億助弱勢」　李光洙擔任司儀

10小時前

蔡詩芸看北捷案嘆「這世界怎麼了」　意外遭嗆：拍一堆美化89電影！

蔡詩芸看北捷案嘆「這世界怎麼了」　意外遭嗆：拍一堆美化89電影！

7小時前

AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光

AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光

22小時前

北車恐攻4死！　八點檔女神怒發聲「我反對廢死」：正義不應退讓

北車恐攻4死！　八點檔女神怒發聲「我反對廢死」：正義不應退讓

10小時前

熱門影音

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑
林心如曝霍建華超節省　「手機螢幕破掉還在用」

林心如曝霍建華超節省　「手機螢幕破掉還在用」
收到開封餅乾「事件大逆轉」 金佳垠直播解釋：是誤會！

收到開封餅乾「事件大逆轉」 金佳垠直播解釋：是誤會！
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
霍建華撞倒紅酒灑到她愛包　林心如反應超Peace

霍建華撞倒紅酒灑到她愛包　林心如反應超Peace
柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」

柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」
李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊

李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主

鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主
賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

看更多

北捷恐攻男　「墜樓無生命跡象」

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

MMA／王者GD深V開到胸下！太陽、大聲驚喜現身大螢幕　全場嗨了

26分鐘前0

MMA／女王Jennie從天而降！唱到〈like JENNIE〉脫了　全場被辣瘋

46分鐘前30

MMA／aespa全員穿外套上台！寧寧火辣露腰「病容消失」敬業現身

1小時前30

D.O.衝回MMA表演！帥氣軍裝合體EXO　狀態超猛「零失誤飆唱5首歌」

1小時前0

戲裡壞透了！翁家明《好運來》耍狠　私下豪捐100道年菜：幸福不該只留給自己

1小時前31

吳鳳痛心「北車中山攻擊案」　來台19年首見：一向被認為相對安全

1小時前2

泰勒絲豪發「62億獎金」全場哭出來！　親手寫卡片...舞者看金額腿軟：快昏倒

1小時前78

Coldplay演唱會「緊擁CEO」被大螢幕抓包！　已婚女主管慘曝現況：人生全毀

1小時前31

北車中山砍人勾鄭捷案　蕭彤雯曝自保關鍵：不滑手機、不戴耳機

1小時前823

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸刪文
    13小時前1649
  2. 依依懷孕揭曉性別！納豆見「氣球顏色」興奮噴淚
    12小時前123
  3. 網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲
    1小時前1619
  4. 北車制止嫌犯英雄喪命！　杜汶澤宣布捐出麵館1日收益
    10小時前9228
  5. 孫生坦承曾與未成年女性愛愛已賠妳65萬
    4小時前3218
  6. 金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光　雪地甜蜜燦笑美炸
    8小時前321
  7. 丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因
    12/19 08:391619
  8. Winter爆熱戀BTS柾國首現身！袖套遮同款刺青
    23小時前4
  9. 今天結婚！金宇彬、申敏兒「捐3億助弱勢」
    10小時前8
  10. 蔡詩芸看北捷案嘆意外遭嗆：拍一堆美化89電影
    7小時前1221
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合