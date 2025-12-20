吳鳳痛心「北車中山攻擊案」　來台19年首見：一向被認為相對安全

記者王靖淳／綜合報導

捷運台北車站及中山商圈昨（19）日發生擲彈砍人案，含兇嫌在內釀成4死11傷，消息曝光後引發各界關注及討論。為此，土耳其裔男星吳鳳也在社群發文談論此事。

▲吳鳳。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）



吳鳳坦言，這起擲彈砍人案真的讓人非常難過與震驚。他表示，台灣一直保持良好的治安形象，是「一向被認為相對安全的」，如今卻發生如此血腥的攻擊，強烈的反差讓他感到無比心痛。此外，身兼土耳其國際媒體的特派員身分的他，出於職責必須深入了解案件細節，但越是關注心情越是複雜。他更透露，事發地點其實是他和家人相當熟悉的地方，「我太太也很常去，我們過去甚至曾在同一個地方舉辦過快閃活動」，讓他不禁感嘆：「心裡格外沉重。」

針對這起悲劇，吳鳳沉痛地表示：「我真的無法理解，為什麼有人會選擇用這樣的方式，傷害無辜的陌生人」，對於這種無差別的惡意感到不解。而針對外界討論現場民眾第一時間似乎反應不及，吳鳳則認為「現場民眾當下不知如何反應，完全可以理解」，畢竟在如此突發的狀況下，任何人都很難在第一時間做出完美的應對或阻止悲劇。

▲吳鳳PO文談隨機砍人案。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

作為一個已經來台灣19年的新住民，吳鳳坦言過去極少在這片土地上，看到這類似的隨機持刀攻擊事件，但這次的案件性質似乎不單純，他指出，「這次看起來更像是經過事前準備，讓人擔心。」最後，吳鳳期盼相關單位能檢討、加強預防，來避免類似的悲劇再發生，同時也為這起事件中的所有受害者祈禱，「願傷者早日康復，逝者安息。」