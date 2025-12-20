MMA／aespa缺一人現身！Winter紅毯上縮成一團發抖　直播畫面惹心疼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2025 MMA（Melon Music Award 2025）於20日在韓舉辦，現場眾星雲集，IVE、ILLIT、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、RIIZE、NCT WISH等團體稍早踏上紅毯，就連女團aespa也亮麗現身，只是寧寧並未參與紅毯，立刻引起韓網熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲MMA紅毯在室外太冷，Winter不斷發抖還吸鼻子。（圖／翻攝自Melon YouTube）



aespa近兩年來人氣不斷高漲，她們20日受邀出席Melon Music Award 2025，怎料，寧寧並未參與紅毯，稍早官方立刻發聲表示，寧寧因重感冒狀態不太好，因此沒有與成員一起走上紅毯，但她會如期上台演出。

▲寧寧因感冒缺席紅毯。（圖／翻攝自Melon YouTube）



Aespa雖只有3人現身，但她們能量滿滿，Karina表示「很榮幸繼去年來，準備了很帥氣的舞台，希望大家跟我們一起愉快地度過！」Winter也劇透舞台「收錄曲舞台將首度公開，還準備了帥氣的舞蹈表演」，希望歌迷會喜歡。

不過，南韓現在進入寒冬，3位成員穿著布料超少的短裙禮服現身，」Winter還被拍到不斷打寒顫、發抖的畫面，令粉絲非常擔心，希望公司細心照顧好成員的健康狀態。