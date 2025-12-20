ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

隨機殺人釀4死！群星祈福
遇恐攻怎麼辦？醫曝小橘書4頁必看
12月20日星座運勢
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳妍希 陳曉 Winter 嘻小瓜 范冰冰 Jesse 魷魚 OneRepublic

Coldplay演唱會「緊擁CEO」被大螢幕抓包！　已婚女主管慘曝現況：人生全毀

記者蕭采薇／綜合報導

英國搖滾天團Coldplay（酷玩樂團）今年7月在美國巡演時，大螢幕意外捕捉到台下一對男女親密相擁，發現上鏡後竟驚慌躲避。事後被發現，兩人都同間公司的CEO與人資長，但都各自有婚姻，成為全球熱議話題。事隔多月，當事人女高管首度對外發聲，崩潰表示自己已「社會性死亡」，不僅丟了工作，連孩子都以她為恥。

▲Coldplay演唱會事件。（圖／翻攝自微博）

▲Coldplay演唱會抓包出軌，53歲的女主角克莉絲汀（Kristin Cabot）首度發聲談論事件。（圖／翻攝自X）

當時主唱克里斯馬汀（Chris Martin）還當場吐槽：「他們不是在偷情，就是超級害羞。」這段影片隨即在全球瘋傳，這對男女的身分也被起底，53歲的女主角克莉絲汀（Kristin Cabot）原是科技公司「Astronomer」的人資長（Chief People Officer）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時她在演唱會上與公司的CEO安迪（Andy Byron）隨音樂搖擺、緊緊相擁，殊不知這一幕被投放到現場大螢幕上。雖然她當下已經與丈夫分居，但丈夫當晚也在演唱會現場。影片曝光後，兩人隨即遭到肉搜，最終雙雙離職。克莉絲汀近日接受《泰晤士報》與《紐約時報》專訪，首度還原當晚真相。

克莉絲汀澄清，自己與CEO「並沒有發生性關係」，在此之前也從沒有過任何親密舉止，「演唱會那天是我們第一次接吻」，但她坦承確實對老闆「有好感（Crush）」。她懊悔地說：「我當時做了一個錯誤的決定，喝了幾杯酒後，就和老闆跳舞並做出了不恰當的舉動。」

▲▼ Coldplay演唱會成抓姦現場。（圖／翻攝自X、LinkedIn）

▲克莉絲汀原是科技公司高管，強調自己與CEO「並沒有發生性關係」。（圖／翻攝自X、LinkedIn）

然而，代價卻是毀滅性的。克莉絲汀透露，事件爆發後她遭到大規模網暴，每天接到高達600通騷擾電話，甚至收到50到60則死亡威脅，家門外全是狗仔隊，甚至有人威脅知道她在哪裡購物。她崩潰表示：「我的孩子很怕我也會死掉，全家人都不敢出門。」

比起外界的攻擊，家人的反應更讓她心碎。克莉絲汀坦言，孩子們因為感到丟臉，拒絕讓她去學校接送，也不讓拒絕媽媽出現在學校的運動會，「他們很生我的氣，這輩子可能都會生我的氣，但我必須承受。」

此外，她也控訴社會對男女的雙重標準。雖然CEO安迪也辭職了，但克莉絲汀認為女性承受了大部分的惡意，「人們罵我是拜金女、說我是『睡』上去的，這完全不是事實。」她無奈表示，現在正在找工作，卻被告知自己已是「無法錄用」的狀態。

目前克莉絲汀已與安迪斷絕聯繫，她表示兩人曾短暫交流過危機處理建議，但後來認為這會讓大家都無法走出傷痛，因此決定不再聯絡。她現在正透過心理諮商與打網球試圖重建生活，但她也直言：「騷擾從未停止過。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Coldplay酷玩樂團偷情出軌社會性死亡

推薦閱讀

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

13小時前

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

12小時前

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

1小時前

北車制止嫌犯英雄喪命！　杜汶澤宣布「捐麵館1日收益」給家屬

北車制止嫌犯英雄喪命！　杜汶澤宣布「捐麵館1日收益」給家屬

10小時前

孫生坦承曾與未成年女性愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」

孫生坦承曾與未成年女性愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」

4小時前

金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光　雪地甜蜜燦笑美炸

金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光　雪地甜蜜燦笑美炸

8小時前

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

12/19 08:39

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！手戴袖套「巧妙遮同款刺青」掀熱議

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！手戴袖套「巧妙遮同款刺青」掀熱議

23小時前

今天結婚！金宇彬、申敏兒「捐3億助弱勢」　李光洙擔任司儀

今天結婚！金宇彬、申敏兒「捐3億助弱勢」　李光洙擔任司儀

10小時前

蔡詩芸看北捷案嘆「這世界怎麼了」　意外遭嗆：拍一堆美化89電影！

蔡詩芸看北捷案嘆「這世界怎麼了」　意外遭嗆：拍一堆美化89電影！

7小時前

AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光

AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光

22小時前

北車恐攻4死！　八點檔女神怒發聲「我反對廢死」：正義不應退讓

北車恐攻4死！　八點檔女神怒發聲「我反對廢死」：正義不應退讓

10小時前

熱門影音

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑
林心如曝霍建華超節省　「手機螢幕破掉還在用」

林心如曝霍建華超節省　「手機螢幕破掉還在用」
收到開封餅乾「事件大逆轉」 金佳垠直播解釋：是誤會！

收到開封餅乾「事件大逆轉」 金佳垠直播解釋：是誤會！
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
霍建華撞倒紅酒灑到她愛包　林心如反應超Peace

霍建華撞倒紅酒灑到她愛包　林心如反應超Peace
柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」

柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」
李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊

李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主

鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主
賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

看更多

【台中人站出來】飲料打翻你會講「掐倒」還是「掐豆」？

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

MMA／王者GD深V開到胸下！太陽、大聲驚喜現身大螢幕　全場嗨了

26分鐘前0

MMA／女王Jennie從天而降！唱到〈like JENNIE〉脫了　全場被辣瘋

46分鐘前30

MMA／aespa全員穿外套上台！寧寧火辣露腰「病容消失」敬業現身

1小時前30

D.O.衝回MMA表演！帥氣軍裝合體EXO　狀態超猛「零失誤飆唱5首歌」

1小時前0

戲裡壞透了！翁家明《好運來》耍狠　私下豪捐100道年菜：幸福不該只留給自己

1小時前31

吳鳳痛心「北車中山攻擊案」　來台19年首見：一向被認為相對安全

1小時前2

泰勒絲豪發「62億獎金」全場哭出來！　親手寫卡片...舞者看金額腿軟：快昏倒

1小時前78

Coldplay演唱會「緊擁CEO」被大螢幕抓包！　已婚女主管慘曝現況：人生全毀

1小時前31

北車中山砍人勾鄭捷案　蕭彤雯曝自保關鍵：不滑手機、不戴耳機

1小時前823

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸刪文
    13小時前1649
  2. 依依懷孕揭曉性別！納豆見「氣球顏色」興奮噴淚
    12小時前123
  3. 網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲
    1小時前1619
  4. 北車制止嫌犯英雄喪命！　杜汶澤宣布捐出麵館1日收益
    10小時前9228
  5. 孫生坦承曾與未成年女性愛愛已賠妳65萬
    4小時前3218
  6. 金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光　雪地甜蜜燦笑美炸
    8小時前321
  7. 丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因
    12/19 08:391619
  8. Winter爆熱戀BTS柾國首現身！袖套遮同款刺青
    23小時前4
  9. 今天結婚！金宇彬、申敏兒「捐3億助弱勢」
    10小時前8
  10. 蔡詩芸看北捷案嘆意外遭嗆：拍一堆美化89電影
    7小時前1221
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合