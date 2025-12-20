Coldplay演唱會「緊擁CEO」被大螢幕抓包！　已婚女主管慘曝現況：人生全毀

記者蕭采薇／綜合報導

英國搖滾天團Coldplay（酷玩樂團）今年7月在美國巡演時，大螢幕意外捕捉到台下一對男女親密相擁，發現上鏡後竟驚慌躲避。事後被發現，兩人都同間公司的CEO與人資長，但都各自有婚姻，成為全球熱議話題。事隔多月，當事人女高管首度對外發聲，崩潰表示自己已「社會性死亡」，不僅丟了工作，連孩子都以她為恥。

▲Coldplay演唱會抓包出軌，53歲的女主角克莉絲汀（Kristin Cabot）首度發聲談論事件。（圖／翻攝自X）



當時主唱克里斯馬汀（Chris Martin）還當場吐槽：「他們不是在偷情，就是超級害羞。」這段影片隨即在全球瘋傳，這對男女的身分也被起底，53歲的女主角克莉絲汀（Kristin Cabot）原是科技公司「Astronomer」的人資長（Chief People Officer）。

當時她在演唱會上與公司的CEO安迪（Andy Byron）隨音樂搖擺、緊緊相擁，殊不知這一幕被投放到現場大螢幕上。雖然她當下已經與丈夫分居，但丈夫當晚也在演唱會現場。影片曝光後，兩人隨即遭到肉搜，最終雙雙離職。克莉絲汀近日接受《泰晤士報》與《紐約時報》專訪，首度還原當晚真相。

克莉絲汀澄清，自己與CEO「並沒有發生性關係」，在此之前也從沒有過任何親密舉止，「演唱會那天是我們第一次接吻」，但她坦承確實對老闆「有好感（Crush）」。她懊悔地說：「我當時做了一個錯誤的決定，喝了幾杯酒後，就和老闆跳舞並做出了不恰當的舉動。」

▲克莉絲汀原是科技公司高管，強調自己與CEO「並沒有發生性關係」。（圖／翻攝自X、LinkedIn）

然而，代價卻是毀滅性的。克莉絲汀透露，事件爆發後她遭到大規模網暴，每天接到高達600通騷擾電話，甚至收到50到60則死亡威脅，家門外全是狗仔隊，甚至有人威脅知道她在哪裡購物。她崩潰表示：「我的孩子很怕我也會死掉，全家人都不敢出門。」

比起外界的攻擊，家人的反應更讓她心碎。克莉絲汀坦言，孩子們因為感到丟臉，拒絕讓她去學校接送，也不讓拒絕媽媽出現在學校的運動會，「他們很生我的氣，這輩子可能都會生我的氣，但我必須承受。」

此外，她也控訴社會對男女的雙重標準。雖然CEO安迪也辭職了，但克莉絲汀認為女性承受了大部分的惡意，「人們罵我是拜金女、說我是『睡』上去的，這完全不是事實。」她無奈表示，現在正在找工作，卻被告知自己已是「無法錄用」的狀態。

目前克莉絲汀已與安迪斷絕聯繫，她表示兩人曾短暫交流過危機處理建議，但後來認為這會讓大家都無法走出傷痛，因此決定不再聯絡。她現在正透過心理諮商與打網球試圖重建生活，但她也直言：「騷擾從未停止過。」