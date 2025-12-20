目睹北車封鎖！《全明星》女星曝死裡逃生內幕…郁方：家就住附近

記者陳芊秀／綜合報導

27歲男子張文昨日（19）在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷。而攻擊現場包括捷運站、中山商圈，藝人郁方發文驚呼「就住在這附近」，《全明星運動會》女星房思瑜則貼出封鎖線現場照片，坦言自己與危險僅差一步之遙。

▲北車中山商圈發生攻擊事件，郁方、房思瑜震驚發聲。（圖／翻攝自臉書）

郁方在得知消息後第一時間發出紫底白字圖，語氣急促且激動地寫下：「太可怕了！！！我家就住在這附近！」 身為在地居民的她，對治安敗壞感到震驚，並連續送上三個雙手合十的符號，誠心祝願大家都能平安。貼文下也有網友留言分享，表示原本要去逛街的孩子也剛好在北車遇到警鈴大響，所幸及時避開。

▲郁方見新聞報導震驚，透露家就住在附近。（圖／翻攝自臉書）

曾參加《全明星運動會2》的女星房思瑜，昨晚陸續發限動記錄這段緊張時刻。她當時穿著白色連帽上衣、戴著灰色鴨舌帽與白色口罩，眼神透出一絲不安，PO文：「剛才看到新聞，回家會經過北車M7 M8，希望傷者平安。」她隨後上傳台北車站內部的畫面，現場已被黃色警戒線重重封鎖，氣氛凝重。接著她發出一張黑底白字的動態，感嘆：「突然想到，如果沒有改行程照原定安排，原本回來時間就會遇到……。」 這種與死神擦身而過的恐懼，讓她久久無法平復心情。

▲台北車站發生攻擊事件，房思瑜回家經過目擊現場拉起封鎖線。（圖／翻攝自IG）