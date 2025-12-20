今天結婚！金宇彬、申敏兒「捐3億助弱勢」　李光洙擔任司儀

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員申敏兒與金宇彬歷經10年公開戀愛，正式攜手步入婚姻殿堂。兩人不僅在感情上開花結果，也在婚禮前夕持續以行動實踐公益，為這段人生新篇章增添溫暖意義。

▲金宇彬和申敏兒今天結婚。（圖／翻攝自Instagram／illusomina、____kimwoobin）



所屬經紀公司AM娛樂於20日透露，申敏兒與金宇彬於今年年底向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院及「好朋友們（Good Neighbors）」等多個公益機構，合計捐贈韓幣3億元（約台幣670萬元）善款，延續多年來低調行善的善舉。

申敏兒自2009年起，已持續15年以上投入公益活動，長期關注弱勢族群，特別是因高額醫療費而承受巨大負擔的燒傷患者，默默提供實質援助。金宇彬則自2014年起開始匿名捐款，協助低收入青少年與小兒癌患者，並在森林大火等社會災害發生時，多次挺身而出參與捐助。

兩人於當天在首爾中區新羅酒店舉行婚禮，典禮僅邀請雙方家人、親友出席，以非公開方式進行，婚禮司儀由金宇彬的摯友、演員李光洙擔任。

申敏兒於1998年以模特兒身分出道，後來活躍於戲劇與電影圈，代表作包括《我的女友是九尾狐》、《海岸村恰恰恰》等人氣作品；金宇彬則自模特兒轉型演員後，憑藉《學校2013》、《繼承者們》與多部電影走紅，並在抗癌成功後於近年回歸演藝圈。

兩人於2014年因廣告拍攝結識，隔年公開戀情，攜手走過演藝圈風雨與人生低谷。如今不僅步入婚姻，也持續以善行回饋社會，獲得外界一致祝福。