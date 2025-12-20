煙霧彈＋砍人！混血男星來台18年「很難想像」　千千籲：在外別滑手機

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Winter爆熱戀BTS柾國首現身！
不斷更新／北捷恐攻最新傷亡名單　
AV女優「舌頭切半」畫面震撼
煙霧彈＋砍人！舞陽來台18年「很難想像」　千千籲：在外別滑手機

記者張筱涵／綜合報導

台北市19日傍晚發生重大治安事件，市區接連傳出煙霧彈攻擊及隨機砍人案件，造成至少15人送醫，其中4人傷重不治。警方指出，27歲嫌犯張文在犯案後逃往一間百貨公司，最終於6樓墜樓身亡，詳細犯案動機仍待進一步釐清。

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文在中山站丟煙霧彈且隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）

事件震驚社會，也引發不少公眾人物關注。混血男星田舞陽透過受訪分享心情，直言「真的太誇張了」，並透露案發當天下午，妻子曾傳影片給他，形容街上救護車聲此起彼落，氣氛相當駭人，當時他還以為只是一般車禍或火警，直到看到新聞畫面才驚覺事態嚴重。

田舞陽表示，從影片中看到嫌犯疑似事前規劃，先將物品從包包丟出後再持刀攻擊路人，「那種畫面真的很難跟台灣的日常生活連結在一起」。他也提到，自己是在治安較差的巴西長大，類似暴力事件在當地時有所聞，甚至讓人逐漸麻木，但在台灣生活18年，從未想過會看到如此畫面，坦言「今天真的是很難過、很悲傷的一天」，並向罹難者家屬致上慰問，祈願大家平安。

▲▼舞陽。（圖／翻攝自Instagram／tienuyan）

▲舞陽被嚇到。（圖／翻攝自Instagram／tienuyan）

美食YouTuber千千也在社群平台發聲，表示看到北車與中山一帶傳出事故消息時相當震驚，因為當天下午才剛好在附近活動。她關心傷者狀況，並提醒民眾外出時盡量避免低頭滑手機，提高警覺、留意周遭環境，以策安全。

▲▼千千。（圖／翻攝自Threads／khshu_）

▲千千發文。（圖／翻攝自Threads／khshu_）

警方表示，目前已針對案發經過與相關細節展開調查，並加強市區巡邏與公共場所維安，呼籲民眾保持冷靜，若發現可疑情況立即通報，共同維護公共安全。

