大逆轉！黃明志遭控吸4種毒「尿檢是陰性」　律師：檢方恐撤回起訴

記者蔡琛儀／台北報導

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，雖尚未證實他與命案有直接相關，但他目前已經全面停工，目前口頭保釋期延長到明年1月11日。黃明志雖暫未查出與命案相關線索，但因尿檢被驗出對4種毒品呈陽性反應，以及當場被搜出身上有藍色小藥丸，因此遭指控持毒及吸毒2罪名，於今（18日）開庭。

據《中國報》報導，黃明志今因感染A型流感請病假未出席，由律師鄭清豐出面，檢方表示已經收到關鍵的驗尿報告，並要求法院擇期再審，鄭清豐隨即向法官爭取，他已獲悉尿檢結果為陰性反應，因此希望將此案安排在下週一（22 日）再度開庭，此請求也獲得法官批准。

▲黃明志尿檢呈陰性。（圖／翻攝自臉書）

隨後鄭清豐在庭外受訪時進一步說明，驗尿報告是全案最核心的關鍵，既然報告證實黃明志體內並無藥物殘留，原本的吸毒控罪就無法成立，他相信檢方很快就會撤銷這項罪名。對此詢問黃明志公司回應，在出稿前尚未回應。

黃明志是在10月22日下午，在謝侑芯被發現過世後，於飯店客房內被發現身上疑似持有毒品，當晚被帶往金馬警區總部接受尿檢，初步結果被驗出含有安非他命、冰毒、K他命以及大麻等四種毒品成分，隨即遭檢方提起公訴，黃明志當時全盤否認，在委任律師鄭清豐極力爭取下，法官最終准許黃明志以2000令吉（約新台幣1.4萬元）及一名具保人的條件下保釋候審。隨著他與謝侑芯命案仍查不出直接證據，再加上他的驗尿報告呈現陰性，整起事件恐會出現戲劇化的大轉折。