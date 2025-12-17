黃沐妍揭曉寶寶性別！　「戳破氣球」燦笑表情全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星黃沐妍（小豬）日前證實已於10月中旬登記結婚，上個月承認目前已經懷孕，平時會透過社群記錄生活的她，昨（16）日拍短片揭曉寶寶的性別是男生。影片曝光後，立刻喜獲一票祝福。

▲黃沐妍。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

黃沐妍透露這段時間最常被親友問到的問題，莫過於「妳到底想要生男生還是生女生？」面對外界的好奇與關心，她大方揭曉肚子裡的寶寶「是男生」，但相較於性別的期待，她感性地表示，其實對於一個孕婦來說，心中唯一的念頭往往只有一個，那就是「不管是男生還是女生，我覺得健康就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃沐妍揭曉寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

最後，黃沐妍特別澄清，自己並非刻意迴避或不願回答，而是因為肚子裡的「這個小禮物、這個小寶寶已經存在了」，她不想要不經意地傷害到他，「有時候在聽到別人的故事的時候，爸爸媽媽的一句無心話，就這樣深深進入小孩子的心中，所以現在的我，能夠多留意一點，我就會留心。」

▲黃沐妍被拍燦笑表情。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）