《黑白大廚2》正妹廚師「嗷～」畫面萌翻　酒桌料理驚呆白種元

南韓超夯料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰2》16日開播，一次先上架三集，節目延續前一季的熱度，掀起觀眾熱烈討論。其中，化名為「小猛獸」的黑湯匙女廚師引發高度關注，也令觀眾期待她後續的表現。

▲《黑白大廚2》開播。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

－以下可能有雷－

在第二集中，白湯匙主廚金姬銀的徒弟「小猛獸」以野菜作為料理主題，在不搭配米飯及肉類的情況下，打造獨一無二的「野菜酒席」，讓人印象深刻。此外，她在介紹自己的化名時，還配合地做出「嗷～」的可愛動作，燦爛的笑容引網友紛紛留言「根本是小兔子，不是小猛獸吧」、「太可愛了」、「怎麼會有這麼萌的猛獸」。

▲小猛獸登場畫面引發熱議。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

此外，小猛獸也說明了自己的化名與料理所蘊含的意義。她表示：「大家都將我形容為還不為世人所知、卻如同猛獸般銳利的廚師，所以我用了『小猛獸』這頭銜。」接著她談到自己的料理靈感，強調自己是個熱愛野菜的人，「我準備的主題是『薄酒野菜』，『雖然是粗茶淡飯，但請盡情享用』，這句話蘊含了韓國的情感，我想讓拌野菜成為主角。」她的大膽想法也讓評審白種元又驚又喜。

▲小猛獸以野菜作為主食，打造特別的酒桌菜。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

《黑白大廚2》目前已於16日公開至第三集，比賽進行到白湯匙主廚與黑湯匙主廚的單挑賽。接下來將於23日公開第四集、30日第五集，2026年1月6日第六集，並於13日播出最終回。