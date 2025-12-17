F4變F3？柴智屏怒轟荒謬「不尊重原著」　嘆朱孝天：20年個性沒變

記者蕭采薇／台北報導

經典男團F4近期因「缺一合體」吵得沸沸揚揚，朱孝天被爆出疑因多次暴雷導致被排除在外，甚至傳出與相信音樂高層撕破臉。一手捧紅他們的「偶像劇教母」柴智屏，17日出席活動時，直言外界稱呼「F4變F3」非常荒謬。

▲柴智屏當年一手捧紅F4。（圖／記者黃克翔攝）

柴智屏17日晚間現身圓山飯店，參加「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」，談及F4合體缺一風波，她語氣嚴肅地釐清觀念：「F4是《流星花園》劇中的角色，他們從來就不是一個『真正的團體』。」

她認為，真正的團體需要有共同目標，但F4僅是戲劇角色的延伸，「現在朱孝天沒受邀，就被寫成退團、或是F4變F3，這說法非常荒謬，更是對漫畫原作者的不尊重。」

▲（左起）楊一展、柴智屏。（圖／記者黃克翔攝）

對於朱孝天疑似與主辦方鬧不合，柴智屏坦言自己從2001年就認識對方，非常清楚他的為人。「他的個性到現在其實沒有改變，確實比較衝動，也不太懂世故。」

柴智屏進一步指出，如果已經答應要上台演出，卻擅自在直播中先把未公開的資訊說出來（爆雷），「這對其他的合作夥伴來說，確實是不尊重的行為。」

▲朱孝天 。（圖／翻攝自微博）

至於粉絲敲碗期待的F4世紀大合體還有沒有希望？柴智屏語帶保留，甚至直接潑了一盆冷水：「我其實沒有這個打算。」她感性表示，大家是因為拍戲才聚在一起，有很多美好回憶，但如今四人早已步上不同的人生軌道，「要不要再合作，真的不是錢的問題，而是彼此已經沒有共同的目標了。」