洋女婿換心失敗病逝！賴佩霞忍痛曝「全家又哭又笑」　謝沛恩認：婚禮沒計畫

記者蕭采薇／台北報導

女星賴佩霞和謝沛恩（Aggie）母女，17日一同出席活動，面對家裡「紅白事」交織的複雜情緒，賴佩霞坦言，這段時間家人們的心情就是「又哭又笑」，正努力透過回憶去療癒彼此。

▲（左起）賴佩霞、謝沛恩母女一同出席活動。（圖／記者黃克翔攝）

10月底才開心宣布被圈外美籍男友Dana求婚成功，沒想到家中隨即傳出憾事，先是家裡15歲的狗狗嘟嘟生病離開了，一個多月後，母親賴佩霞也悲痛透露，小女兒謝沛庭的丈夫因換心手術失敗離世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴佩霞的小女兒謝沛庭與洋女婿結婚3年，感情深厚，無奈男方日前因病辭世。談及家人的狀況，賴佩霞語氣平靜卻充滿感性：「就是又哭又笑、哭哭笑笑、笑笑哭哭。」

▲（左起）賴佩霞、謝沛恩母女一同出席活動。（圖／記者黃克翔攝）

賴佩霞表示，面對親人離去，全家人聚在一起講了很多關於妹夫過去美好的記憶，透過分享這些點點滴滴來懷念他，「謝謝大家的關心。」簡單幾句話，道盡了家人間互相扶持、笑淚交織的真實寫照。

雖然家中遭逢變故，但謝沛恩個人近期也迎來人生新篇章。她在10月底點頭嫁給交往多年的男友Dana，正式升格「準人妻」。不過被問到婚禮籌備進度，她坦言自己個性比較簡單、隨性，目前完全「沒有在想」。

至於是否會選在明年登記結婚？謝沛恩笑說：「Maybe（也許），我也不曉得，我也沒有安排。」她透露自己是感覺派，也許哪天覺得時機到了、適合了就會去登記，「就期待我的IG發文吧！」