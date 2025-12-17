有代溝？持修首度合作范曉萱「竟完全不認識她」：上網查才發現

記者蔡琛儀／台北報導

由天后張惠妹（阿妹）領軍坐鎮的台東跨年夜「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」即將在月底登場，今年跨年舞台升級為音樂實驗場，首組曝光組合「范曉萱與持修」日前率先練團，持修坦言這是第一次與大18歲的范曉萱合作，「對，第一次。之前沒見過。知道要合作的時候去查了是誰才發現，她好酷！好有趣的一個人。」

▲范曉萱、持修將出席2026台東跨年晚會。（圖／台東縣政府提供）

談到最喜歡的作品，他毫不掩飾心中的崇拜：「〈絕世名伶〉超酷！〈你〉、〈縫人〉、〈如果我先死了怎麼辦〉、〈汪汪汪〉，反正那張專輯都好喜歡！」讚歌曲的旋律歌詞跟范曉萱的聲音超合，「很溫柔又透露著瘋狂，完全是我夢想愛情的樣子。」

昨天練團時，兩人選定〈氧氣〉作為合作曲目，范曉萱親自彈琴，並在演唱上保留大量空間，讓持修能即興發揮，持修也分享排練當下的真實感受：「一到那邊她就跟我聊天，平常這樣對超級I人的我會感到很惶恐，但那天彷彿姐有一種魔力，讓我完全不害怕，就覺得很自在。」又讚范曉萱：「好奇怪喔，我覺得她是很真誠而且溫柔、同時又很有趣的人。」

▲持修竟是這次合作才知道范曉萱這位歌手。（圖／台東縣政府提供）

而范曉萱近期與100%樂團推出全新搖滾專輯《過客》，這是她時隔16年推出的全新作品，共收錄8首新作。專輯回到獨立音樂人的初心，致敬璀璨的90年代，並透過音樂向樂迷傳遞「每個人都是獨一無二的靈魂」，在音樂中彼此碰撞，成為生命中或長或短的過客，也為這次東跨的跨世代合作，增添更深層的時代意義。

在臺東縣政府支持下，張惠妹號召10組出身或喜愛台東的歌王歌后同台，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等人，在台東市海濱公園與數萬民眾迎接2026第一道曙光。