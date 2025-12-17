Yahoo公布2025年度「十大娛樂事件」 金秀賢金賽綸感情最爭議

記者葉文正／台北報導



Yahoo今（17日）揭曉2025年度「十大娛樂事件」、「十大娛樂人物」1 、和「十大熱門戲劇」2 排行榜，盤點今年娛樂圈焦點與熱門影視話題。在十大娛樂事件中，以情感議題最受關注，其中以「金秀賢與金賽綸感情爭議」、「范姜彥豐與粿粿」婚變風波最受關注。

▲金秀賢出現感情爭議。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

「Lulu陳漢典爆婚訊」、「劉品言與連晨翔雙喜臨門」的好消息也入榜。在十大娛樂人物中，「大S」、「方大同」離世震驚各界，為前二名；受爭議風波的韓星「金秀賢」排第三。而十大熱門戲劇中，由陸、韓、台三足鼎立，《許我耀眼》奪冠、《折腰》緊追其後；韓劇《苦盡柑來遇見你》、《魷魚遊戲3》與台劇《我們六個》等也進榜！

▲大S驟逝在年初就引起震撼。（圖／翻攝自Instagram）



今年「十大娛樂事件」主要聚焦情感相關議題。韓星「金秀賢與金賽綸感情爭議」掀起跨國討論，成為年度最受關注焦點，排名第一；「范姜彥豐爆粿粿出軌王子」，因演變成網友集體「鍵盤辦案」成話題，排名第二。與此同時，「Lulu陳漢典爆婚訊」、「劉品言與連晨翔閃婚懷孕雙喜臨門」的好消息震驚娛樂圈，分居第三與第七。此外，由王大陸而起的「演藝圈逃兵役事件」、百萬YouTuber「家寧與Andy老師糾紛」、「魏如萱認愛小21歲新男友」引發的三角關係爭議 ，皆引起網友討論，分列第五、第六和第八。

▲陳漢典(左)與Lulu締結連理。（圖／記者徐文彬攝）



韓流威力不減，GD、TWICE、SJ等韓星登台舉辦演唱會，加上韓國年末大型頒獎典禮AAA移師高雄舉辦，掀起一波韓流熱潮，成為追星族的熱門話題，排行第四；「臺北大巨蛋大咖演唱會爆發」成為歌手的新夢想舞台 ，位居第九；韓國女星全智賢新作《暴風圈》因涉及爭議台詞 ，引發中國、伊拉克、越南三國觀眾不滿成焦點，位居年度排行第十。



▲沈玉琳突然生病引起不小關注。（圖／公視提供）



2025年「十大娛樂人物」百感交集，最受關注的莫過於年初因流感併發肺炎去世的「大S」徐熙媛；同樣因病離世的音樂人「方大同」、男星「顏正國」則分列第二、第七。韓星「金秀賢」因與已逝女星金賽綸爆出情感與債務爭議、藝人「江祖平」揭露劇組性騷擾、中國演員「于朦朧」的墜樓事件、「王大陸」因逃兵役牽扯案外案，讓演藝圈的公共議題備受矚目，分列第三、第六、第八、第九。

▲YAHOO公布十大娛樂人物。（圖／YAHOO提供）



然而，演藝圈好消息也振奮人心，「沈玉琳」因罹患白血病入院後病情逐漸好轉，位列第四。主持人「Lulu黃路梓茵」與陳漢典拋出結婚震撼彈，愛情事業雙豐收，名列第五。「陳妍希」離婚後以新劇《狙擊蝴蝶》回歸大獲好評，登上榜單第十名。

▲Yahoo公布2025年度「十大娛樂事件」排行榜。（圖／Yahoo提供）



2025年「十大熱門戲劇」由陸劇、台劇、韓劇三方鼎立。陸劇《許我耀眼》，以 權力、金錢、社會階層、身份焦慮等現代社會的戀愛與婚姻關係，引起觀眾熱議，強勢登頂；古裝劇《折腰》上演先婚後愛的愛情喜劇魅力，位居第二。另一部爆款陸劇《難哄》則以浪漫青春戀曲，名列第四；古裝大戲《藏海傳》憑藉頂流男神肖戰的復仇大戲，位居第九。



韓劇版圖由IU與朴寶劍主演的時代劇《苦盡柑來遇見你》領頭，名列第三；穿越劇《暴君的廚師》上演韓國料理，如同韓劇古裝版《黑白大廚》，名列第五。全球矚目的現象級續作《魷魚遊戲3》持續試煉的人性三溫暖，位居第六。



台劇則由根據真實社會事件「李月桂案」所翻拍的大愛劇《我們六個》、Netflix原創影集《回魂計》雙雙入榜，分列第七及第八；而探討婚姻關係的《童話故事下集》，則成為已婚婦女必追、未婚女性先追起來當預防針的愛情清醒喜劇，位居第十。