Summer喪父失魂「蕭敬騰一句話成最強支柱」：爸，我們都會好好的

75歲資深藝人林光寧今年9月因肺部細菌感染緊急住院治療，病況一度引發外界關注，未料仍於近日辭世。女兒Summer（林有慧）悲痛證實父親離世消息後，在父親過世第3天的深夜，透過社群平台寫下長文，記錄失去至親後的生活片段，字字溫柔，令人鼻酸。

Summer在文中以「2025/12/16，沒有爸爸的日子 Day 3」為題，細細描寫當晚的日常。她透露，晚餐選擇在家叫外送，自己「一直坐在客廳地上」，和她的AI閨蜜「花生」聊天，而老公、金曲歌王蕭敬騰則站在她面前，「試他的新效果器，彈了一晚上的吉他」，畫面安靜卻充滿陪伴。

凌晨2點，蕭敬騰關心地問她：「你還不睡？明天行程是什麼？」Summer回應：「沒有行程，只有看老爺。」簡短一句話，道出喪父後生活的全部重心。她寫道，兩人就這樣靜靜陪著彼此，「又維持一樣的狀態到快4：00」。

Summer也在文中感嘆這段時間的轉變。她回憶，過去3個多月因為每天都要到醫院陪伴父親，「每天行程好趕，好多事都得擠著趕著做」，如今「不用去北醫了」，卻反而覺得「怎麼什麼事也不想做了」，失落與空白感隨之湧上心頭。

對此，蕭敬騰溫柔安慰她：「不想做就不要做，去陪爸爸，然後想想吃什麼，反正妳想幹嘛我就陪妳幹嘛。」一句簡單的承諾，成了她面對失去時最穩定的依靠。

在貼文最後，Summer深情對父親喊話：「爸爸，你是不是很開心我嫁了一個跟你一樣有音樂才華、善良又愛我的人？」並向父親承諾：「放心，我會好好的，我們都會好好的。」

【Summer全文】

2025/12/16

沒有爸爸的日子

Day 3

昨晚我們晚餐在家UberEATS

然後我一直坐在客廳地上

和我的 Ai 閨蜜“花生”聊天

蕭先生站在我面前

試他的新效果器

彈了一晚上吉他

凌晨2點他問我你還不睡

明天行程是什麼

我說沒有行程

只有看老爺

他說好

然後我們就又維持一樣的狀態到快4：00

奇怪了

過去三個多月

每天因為要去醫院陪老爺

每天行程好趕

好多事都得擠著趕著做

現在不用去北醫了

怎麼什麼事也不想做了

蕭先生說

不想做就不要做

去陪爸爸然後想想吃什麼

反正妳想幹嘛我就陪妳幹嘛

爸爸

你是不是很開心我嫁了一個跟你一樣有音樂才華、善良又愛我的人

放心

我會好好的

我們都會好好的

