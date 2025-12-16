來台超過17次！「灶咖天團」空中補給70歲還在唱　慶祝50週年點名台灣牛肉麵

記者蕭采薇／台北報導

西洋樂壇最愛台灣的「灶咖天團」回來了！傳奇樂團「空中補給」（Air Supply）宣布將於明年（2026年）1月7日再度奔台，登上台北國際會議中心（TICC）舉辦《空中補給50週年巡迴演唱會》。這次不僅要慶祝成軍半世紀的輝煌時刻，兩位加起來超過140歲的搖滾爺爺，更要用經典歌聲帶領台灣樂迷重溫浪漫回憶。

▲傳奇樂團「空中補給」宣布將於明年再度來台。（圖／全球音樂經紀有限公司）

空中補給堪稱是台灣演唱會史上第一組來台演出的西洋流行歌手，至今已造訪台灣超過17次，次數多到被粉絲戲稱為「走自家廚房（灶咖）」。相隔兩年再來，他們對台北熟門熟路，透露最想念台北101的美景，以及讓他們魂牽夢縈的道地美食：「牛肉麵和小籠包！」他們感性表示，台灣粉絲的熱情與忠誠，讓每一次的表演都成為值得珍惜的美好時刻。

▲空中補給至今已造訪台灣超過17次。（圖／全球音樂經紀有限公司）

儘管吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell）和主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）都已年逾70歲，但兩人對音樂熱情不減，目前仍維持「每年高達130場演出」的驚人紀錄，體力與肺活量驚人。羅素希區考克表示：「能夠持續站在舞台上，最大動力來自對音樂的熱愛以及一路相伴的歌迷。」

▲「空中補給」儘管加起來超過140歲，依然寶刀未老，肺活量驚人。（圖／全球音樂經紀有限公司）



成軍50年來，Air Supply累積銷量超過一億張，《Lost In Love》、《All Out Of Love》、《Making Love Out Of Nothing At All》等神曲更是跨世代的集體記憶。為了迎接下一個里程碑，他們也宣布啟動全新計畫，包括製作新專輯、籌備百老匯音樂劇，以及預計明年開拍的「樂團傳記電影」，展現不老搖滾魂。