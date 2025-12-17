記者張筱涵／綜合報導

日本女子偶像團體HKT48於16日更新官方網站，宣布原定於17日舉行的Team H 公演《一年後的我們會談著怎樣的戀愛呢》確定取消，原因為近期發生的突發事件，懇請粉絲理解。

▲日本福岡巨蛋。（圖／達志影像／美聯社）



事件發生於14日下午5點左右，地點位於福岡市中央區地行浜2丁目、HKT48專用劇場所在的商業設施，該處緊鄰「福岡巨蛋」。一名40多歲的HKT48男性活動工作人員，遭一名男子以疑似刀具的凶器襲擊受傷，現場另有一名20多歲女性也遭到刺傷，兩人隨後被緊急送醫救治，原定於當天下午6點舉行的HKT48「線上握手會」也因此臨時取消。

福岡縣警方於15日，以殺人未遂嫌疑逮捕了無業的山口直也嫌犯（30歲，居住於福岡縣糸島市）。警方指出，嫌犯是HKT48活動的常客，平均每月會前往現場5至6次，案發前一天也曾在案發地點周邊被目擊。

▲HKT48。（圖／翻攝自X／hkt48_official_）



警方調查顯示，遭刺傷的男性是HKT48活動工作人員，嫌犯供稱，因被對方質問「為什麼在這裡」，一時動怒，「抱著想殺他的念頭行凶」。嫌犯先向男性臉部噴灑噴霧，隨後持菜刀刺向其胸部。

HKT48 官方在聲明中表示：「關於原定於2025年12月17日（週三）舉行的劇場公演，考量各方面情況後，決定取消演出，懇請大家予以理解。」至於12月20日之後的劇場公演，官方表示雖仍持續進行舉辦準備，但是否如期舉行，將另行公告，並呼籲粉絲持續給予 HKT48 溫暖支持。