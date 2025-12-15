唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

記者蔡宜芳／綜合報導

台美混血女星蘇小軒在2023年接受唐禹哲的求婚，兩人育有一個3歲兒子，有傳已經在今年9月低調登記完婚。她15日在社群與網友做問答互動，除了分享自己的感情觀，也鬆口回答關於第二胎的問題。

▲唐禹哲和蘇小軒育有一子。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu）

蘇小軒被問到「怎麼維繫感情」，她表示：「有共同的興趣很重要！」她直言，無論是一起追劇、看動漫還是打電動、煮飯，做一些平常自己做就會開心的事情，「可以兩個人一起的話，就算時間久了，平常也有很多覺得開心的時候！」並表示「生完小孩後感到很幸福」。

▲蘇小軒分享維持感情的方式。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu）

另外，蘇小軒前陣子曾公開與兒子互動的影片，也曝光愛子的流利英文，對此，她透露：「我在教他英文中，所以平常會多多對話，中文、英文一起學。」對於網友問到有沒有想生第二胎，她先是笑說：「怎麼這麼多人問題…」隨後附上一個開心加油的顏文字，似乎並不排斥。

▲蘇小軒鬆口談第二胎。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu）