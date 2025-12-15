演反派竟收死亡威脅！八點檔男星外景「遭民眾飆罵驅離」

記者許逸群／台北報導

民視八點檔《好運來》收視表現亮眼，但劇中反派角色成為觀眾情緒投射的焦點。飾演大惡人、成功讓觀眾恨得牙癢癢的曾子益，近日在節目《娛樂超skr》受訪時坦言，因角色設定過於寫實，連戲外生活都受到衝擊。他不只在外景拍攝時遭民眾當場飆罵驅趕，甚至社群私訊也湧入大量情緒性威脅。

▲曾子益在劇中飾演大惡人，讓觀眾恨得牙癢癢。（圖／民視提供）

曾子益在《好運來》中將心機、狠勁與惡行詮釋得入木三分，成功讓觀眾完全入戲。他分享近期拍攝外景時遇到的震撼經驗，某次在戶外取景，竟被當地民眾當場大聲辱罵，甚至被激動要求離開現場。對方不僅對他喊出粗口，更將劇情搬到現實，質問他「為什麼不聽媽媽的話」，讓他深刻感受到觀眾對角色的強烈代入感。

隨著劇情走向白熱化，部分觀眾的情緒也達到頂點。曾子益透露，近來他的社群平台收到大量私訊，內容充滿強烈情緒甚至帶有威脅意味。許多留言直接揚言要他「去死」，甚至針對他本人發出傷害的警告。他無奈表示，這次收到的恐嚇數量遠超以往，坦言「因為角色真的比較壞」，讓身為專業演員的他也難以完全切割。

▲曾子益上節目透露曾被觀眾痛罵。（圖／民視提供）

儘管面臨恐嚇，曾子益仍展現專業演員的高度素養。他表示，從另一角度來看，觀眾如此激烈的反應，某種程度也代表了表演上的成就感，證明他成功與觀眾建立了情緒連結。不過他也溫情喊話，希望觀眾能夠理性看戲、保持冷靜，不要將戲劇中的恩怨延伸至現實生活。

曾子益強調，在戲劇的世界中，反派角色的存在是一種必要的犧牲，目的是為了襯托出好人的正向價值，讓故事結構更加完整。他的一席話，不僅道出了八點檔演員在高討論度角色背後的辛酸與壓力，也再次印證了《好運來》劇情成功引發全民關注與投入，也讓外界更加期待後續劇情的善惡發展。