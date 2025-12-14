優格姐姐曬15年前實習照　「中分黑長髮太青澀」網認不出來

記者王靖淳／綜合報導

女星優格姐姐（林姵君）最近在社群限動曬出一張15年前在電視台實習的照片，沒想到這張青澀舊照竟意外引發熱議，許多網友看完後驚呼完全認不出來。對此，她今（14）日再度發文，同時也哭笑不得表示：「有差這麼多嗎？」

▲優格姐姐曬15年前舊照。（圖／翻攝自Facebook／優格-Doremi姐姐）



優格姐姐自曝過去是萬年的中分黑髮，且私下超愛黑髮跟不留瀏海。直到後來進入兒童台，為了符合形象才被改造成妹妹頭還有染棕色頭髮，風格也瞬間變成甜美可愛。回顧這段造型演變史，她也不禁自我調侃，覺得自己以前的風格似乎「跟可愛掛不上邊。」



[廣告]請繼續往下閱讀...

除了外型掀起討論，優格姐姐也正面回應網友對於她常常回顧過往的疑問。她提到，日前在一支影片底下，有網友問她：「為什麼離開前公司了還要常發以前的照片？」為此，優格姐姐坦言，在前東家的那段時光，內心其實充滿快樂美好，但也有過痛苦糾結及自我懷疑的時刻，是份相當複雜的情緒，「無論如何都是我非常重要的歷程。」

▲優格姐姐。（圖／翻攝自Facebook／優格-Doremi姐姐）

最後，優格姐姐堅定地表示，「離開前公司不代表要否定過去，也不需要抹掉它」，因為正是那段刻骨銘心的經歷，成就了此刻的自己，「也是那段經歷，才有後來來找我相認的孩子們，都是我珍貴的記憶。我偶爾聽到前公司的音樂，還會感動到落淚呢。」