坣娜在他手中安詳離世！　百億富商尪心碎曝她「生前最後交代」

▲ 坣娜老公薛智偉出面受訪。（圖／記者李毓康攝）



記者翁子涵／台北報導

天后坣娜10月14日因肺腺癌去世，享年59歲，她身家逾280億的富商老公薛智偉今（14日）在猶太社區中心（JCC 大禮堂）舉行主題為 「愛與文化的橋樑」 的《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG》追思會，薛智偉不捨表示2人那段時間幾乎不需要言語，就能理解彼此，也很少進出醫院，而是選擇在家中靜養，「該治療就治療，最重要的是陪伴。」他透露坣娜最後一分鐘是在床上、在他手中離世，「最後一分鐘可以陪著她，我很榮幸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 坣娜和薛智偉感情深厚。（圖／記者李毓康攝）



談及坣娜生前最後的交代，他表示坣娜告訴他：「我已經陪你十年了，這段時間你不斷在修、在學習，接下來要持續把這些理念給大家，不能退步。」並要他放心前行，「她說她會回來提醒我，所以我不會再也看不到她，她永遠在我心裡。」坣娜也叮囑薛智偉要聽她生前錄製的Podcast，「一句一句聽，至少可以聽一年。」

更坦言2人早已談論過生與死，也深知每個人終究都要走，只是坣娜走得早了一些，但他們始終正面面對這件事，他感性說：「人生有上有下，有生有死，就是要面對，雖然很心痛，但這是一件很美的事情。」他也提到，坣娜無論健康或生病，內心都始終善良，也讓他學會，「以後不管遇到什麼人，都要看見對方的內心。」

薛智偉表示坣娜認為沒有人離開時是不帶遺憾的，但她的人生本身就是一種使命，他形容坣娜離世的瞬間，「可以感覺到她的靈魂走得很快。」與他過去見過掙扎不捨離開的人不同，「我那一刻就知道，她在這個世界的使命已經完成了。」即便陰陽兩隔，他也強調2人的連結並未因此中斷。

