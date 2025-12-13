ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「在不瘋狂」亞亞生了！　甜曬母子合照：我們終於見面了

記者王靖淳／綜合報導

網紅團體「在不瘋狂就等死」前團員亞亞（鄭羽凡）6月底公開結婚及懷孕雙喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉肚子裡的寶寶是男生，今（13）日她開心透過社群發文報喜，並附上與兒子的合照，以俏皮的口吻表示：「終於見面了，我最熟悉的陌生人。」

▲亞亞生了。（圖／翻攝自Instagram／yayaaniki546）

▲亞亞生了。（圖／翻攝自Instagram／yayaaniki546）

亞亞發文宣布平安生下兒子「阿布」，回想這段懷孕的歷程，她坦言「孕育生命真的不容易」，並在文中特別在點名感謝老公，甜蜜地誇讚對方是神隊友。此外，亞亞也不忘向醫療團隊表達感謝，讓她的整個孕期備感用心的照顧。

▲亞亞。（圖／翻攝自Instagram／yayaaniki546）

▲亞亞。（圖／翻攝自Instagram／yayaaniki546）

亞亞自認非常幸運，因為在挺著孕肚外出的日子裡，常遇到友善的陌生人，像是去餐廳吃飯時，店家會拿靠枕給她，讓她坐得舒服，甚至還有其他熱情客人送她餐卷；搭計程車時，司機也都會關心她的身體狀況；就連去買水果，老闆娘也會請她更多水果。為此，亞亞欣慰表示：「好朋友們也給我很多關心跟照顧，讓我當個幸福的媽咪，謝謝一整個孕期大家的照顧，阿布真是個幸福的寶寶。」

