陳漢典、Lulu世紀婚禮倒數！　他無預警認了：現在是一家三口

記者蔡琛儀／台北報導

Lulu（黃路梓茵）和陳漢典10月登記結婚後，近日忙著籌備下個月的世紀婚禮，今（12日）更宣布將選用喜憨兒喜餅，做公益兼分享喜悅，談到婚禮準備時兩人笑說，目前進度大概「5566」，每天都有往前推進一點，陳漢典開玩笑說現在是一家三口，「因為帶了喜憨兒喜餅，這就是我們完美的小孩。」

▲▼ 陳漢典,Lulu甜蜜合體代言喜憨兒喜餅。（圖／記者徐文彬攝）

至於賓客名單還沒正式確認，「還沒正式發出去邀請，希望賓主盡歡」，Lulu形容婚禮從佈置到視覺都在打磨，陳漢典補充：「就是想像中遊樂園的感覺。」Lulu還打趣笑稱怕人氣低落，伴郎伴娘已找好，但希望簡單一些，「因為我們台上節目很多。」婚紗風格則是「風情萬種、可愛、耍美兼具」，陳漢典甜讚老婆：「絕對火辣性感集一身。」此外小倆口日前剛在日本拍完婚紗，預計下週公開分享。

▲陳漢典和Lulu小倆口相當有愛心。（圖／記者徐文彬攝）

談到相處，陳漢典說只要老婆在就很安心，從好友成為夫妻，兩人聊天常會歪樓互虧，在準備婚禮過程中就算遇到意見不合，也會互相退讓。目前兩人會互稱對方老公老婆，陳漢典說也會直接叫「Lulu」或是baby，笑說剛想到如果改口叫老婆「梓寶、茵寶」，會彆扭到叫不出口。至於生小孩進度，兩人表示順其自然，沒有計劃表。