濱崎步大陸演唱會慘遭取消　「台灣濱崎步」王彩樺心疼發聲：不尊重

記者蔡琛儀台北報導

由綜藝天王胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會，將在明年3月21、22日於台北流行音樂中心登場，胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟）將再度同台主持，除了原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君、王彩樺，還請到金曲歌王蕭敬騰、余天及余祥銓父子，陣仗相當驚人。

▲▼王彩樺為偶像濱崎步抱屈。（圖／萬星傳播提供、翻攝濱崎步臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王彩樺素有「台灣濱崎步」封號，先前日本流行天后濱崎步來台開唱，身為鐵粉的她也曾去朝聖，不過近日濱崎步遭取消上海、澳門的演唱會，連日來引起各界關注，王彩樺昨受訪被問到此事，也心疼爲偶像抱屈，直呼：「我覺得不尊重。」

此外，王彩樺今年初和黃明志合唱《蛇出來了〉賀歲歌曲，但近來黃明志捲入網紅謝侑芯命案，對此則低調回應：「我沒有他私人的聯絡方式，都是透過經紀人，但我真的有震驚，也是一樣等待司法（結果）告訴大家。」王彩樺也說之前合作時都沒見過黃明志交往多年的圈外女友，只知道穩定交往，「有問過他要不要結婚，但他說現在這樣很OK。」

▲王彩樺曾和黃明志合作歌曲〈蛇出來了〉。（圖／亞洲通文創提供）

「鑽石舞台之夜」不僅是匯聚頂尖藝人的音樂舞台，更是一股傳遞溫暖與善意的力量。2026的「鑽石舞台之夜」演唱會延續傳統，把票房收入投入慈善公益，期盼透過音樂與行動，將關懷送到更多需要被看見的角落。今年邁向臺灣大學百年校慶，臺大也特別響應加入，以實際行動支持公益、共傳社會正能量。

門票今（12日）下午一點在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。