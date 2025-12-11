林書豪自信開唱求評分！吳建豪嚴肅臉「給2分」　他笑到手機拿不穩

記者張筱涵／綜合報導

球星林書豪10日在社群上分享一段熱唱〈恆星不忘 ✦ Forever Forever〉的趣味影片，意外掀起網友熱烈討論。

▲林書豪唱歌被吳建豪評分。（圖／翻攝自Instagram／jlin7）



影片中可見林書豪唱完兩句後，轉頭詢問原唱之一吳建豪：「兄弟，一到十分你給幾分？」吳建豪先回答「9分」，林書豪隨即追問：「說真心話，我唱歌幾分，不用客氣。」沒想到對方瞬間收起笑容，嚴肅地回：「2分。」讓林書豪當場笑到放下手機，場面十分逗趣。

林書豪上傳影片時，也在貼文中搞笑吐槽：「大哥，不可能兩分吧？太不尊重我了！1-10分你們覺得我唱到幾分？大家去聽一下〈Forever Forever〉。」幽默自嘲再度展現他的親和力。

更有趣的是，另一位原唱周杰倫也在留言處現身：「我給你十分，你十分有勇氣。」吳建豪則補充回覆：「好啦好啦，一百分！」兩人互動引來粉絲大笑。

網友紛紛留言加入評分行列，「這兩句其實唱得比〈晴天〉好」、「唱的全是感情」、「認真回，大概5分」、「Forever 2分」、「你們一樣很搞笑餒」、「我給9分，有8分是給英文發音」、「其實你這兩句音準非常不錯，比起〈晴天〉。」