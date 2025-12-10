黃沐妍甜曝婚訊非衝動　老公暖心告白被讚：真的嫁對人

記者王靖淳／綜合報導

女星黃沐妍（小豬）日前證實已於10月中旬登記結婚，上個月承認目前已經懷孕，最近更在社群上傳短片，分享她和老公的婚訊並非衝動，並大方透露自己的真實心境。

▲黃沐妍。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

黃沐妍透露這樁婚事並非一時興起，而是兩人早有共識，「其實本來今年就想要結婚」，只是還沒找一個時機點。談到維繫感情的秘訣，黃沐妍與老公兩人輪流分享自己的觀點。黃沐妍認為兩個人在一起，最重要的是能發揮一加一大於二的效果，期許這段關係能讓彼此成長跟前進。然而，她的老公則認為，理想的狀態反而不是大於二，而是等於十一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃沐妍的老公進一步解釋，這意味著兩人相處最舒服的方式，並非為了遷就對方而去改變自己本身的形狀，而是原本自己最舒服的樣子。聽完老公這番深情告白，黃沐妍恍然大悟地笑說：「難怪他都不管我」，原來這份自由是老公給的最大溫柔。

▲黃沐妍11月宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

此外，黃沐妍也細數夫妻倆的相處點滴，感動表示老公總是無條件支持她做想做的事，不但給予精神上的鼓勵，更化為實際行動愛相隨，無論是高強度的體能挑戰，像是「陪我去玩三鐵」、「陪我跑好幾場半馬」，或是戶外冒險如「考潛水證照」、「陪我爬百岳」，老公始終陪在她身邊，讓旁白聽完後都忍不住大讚，她是真的「嫁對人。」