八點檔女星2025年「熬過周遭2死」教練口腔癌離世　親發聲：很痛

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情進入最高潮，戲裡飾演「佳敏」的錦雯，因角色個性分明、敢愛敢恨，深受觀眾喜愛。她透露，這段時間因工作滿檔，反而讓她在低潮中找到力量「《好運來》的拍攝救了我，那些痛都因為忙碌而來不及沉下去。」

▲錦雯拍攝《好運來》受到觀眾喜愛。（圖／民視提供）

錦雯表示，這次進劇組合作超順、超開心「不到最後一刻都會被劇本驚喜」而她也笑說，拍戲時有一段讓她感到「幸福得很荒謬」的瞬間「因為吳東諺在劇中叫我『媽媽』之後，白家綺竟然也跟著喊我『媽媽』，整個片場瞬間變成一家人，真的覺得暖到不行！」

隨著劇情即將邁向尾聲，錦雯坦言，想到佳敏快迎來大結局，心裡滿是不捨「佳敏陪我度過非常重要的一年，是她讓我在最痛的時候，也能站在鏡頭前好好演戲。」

事實上，2025年對錦雯來說，是刻骨銘心的一年。她含淚提到，自己的第一位潛水教練因口腔癌離世，陪伴19年的長毛臘腸皮皮也離開了「那段時間真的很痛，但我還是硬著心把戲拍完。」

然而，錦雯也用自己的方式走過傷痛，她將在今年再次前往綠島，挑戰連續第六年的「海陸跨年」儀式，12月31日晚間演出完直接搭船出海，11點半潛入海底，把寫給自己的祝福明信片投入海底郵筒，並在2026年零點回到陸地與大家倒數。她形容這是一年最重要的心靈清理「超靈驗，願望實現率幾乎百分之九十九！」

在戲劇拍攝與大海之間切換，錦雯更深刻體悟人生無常、懂得珍惜當下「生命真的很短，痛過也要繼續往前走。」錦雯也邀請觀眾持續鎖定《好運來》的最終高潮，並歡迎大家一起到綠島參與倒數「那是一場只屬於自己的冒險，一生至少要體驗一次。」