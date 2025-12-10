雷艾美非洲帳篷夜晚獅豹比鄰驚魂不斷　楊盛堯（Max）行李全被轉運失蹤

記者葉文正／台北報導

三立都會台「人生幹大事」系列再推升級！三立電視攜手台灣大哥大共同出品全新實境冒險節目《上山吧！台灣隊》，由《上山下海過一夜》原班主持群雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）領軍，更邀請台灣體壇代表郭泓志、陳彥博、文姿云、吳佳穎、蕭俊文共同加入，展開為期180天橫跨歐、亞、非三大洲的極限挑戰。節目將依序攀登非洲最高峰吉力馬札羅山、瑞士馬特洪峰，最後回歸台灣踏上最美聖稜線，帶觀眾見證屬於台灣的堅毅與榮耀。

▲雷艾美(左)與文姿云模仿大象。（圖／三立提供）

《上山吧！台灣隊》將連續播出台灣隊挑戰非洲最高峰吉力馬札羅山的完整過程。這座山被馬賽族人視為「上帝的居所」，也是非洲「屋脊」，每年吸引超過四萬名登山客朝聖。位於赤道附近的熱帶氣候讓天氣變化極端，可能瞬間暴雨、下雪，是全球公認最具挑戰性的高山之一。

▲一行人前進吉力馬札羅山。（圖／三立提供）

本趟非洲行，除四位主持人外，世界級跆拳道選手文姿云與蕭俊文也加入隊伍，正式組成台灣隊出征非洲。內容涵蓋：首戰非洲第一高峰「吉力馬札羅山」登頂挑戰、深入草原，感受大遷徙與野生動物世界、走訪原民部落體驗「上帝的居所」文化、行前訓練與高海拔適應準備，在世界之巔分享台灣驕傲：「珍珠奶茶攻頂使命」。

▲雷艾美晚上跟獅子與獵豹等動物當鄰居非常驚恐。（圖／三立提供）

台灣隊抵達坦尚尼亞後，先經歷長達20多小時飛行，笑說：「辛巴我來了！」導遊安排獵遊行程作為身體適應高原的第一站，登山作家雪羊也表示，「先獵再爬」是最佳組合，能讓大家更快適應環境。旅途中，他們近距離看見非洲五霸（Big Five）：象、獅、豹、水牛、犀牛，其中坦尚尼亞僅剩約80隻犀牛，被阿傑形容為「大海撈牛」。主持群驚呼連連，蕭俊文表示：「非洲人好可愛，對到眼時都會跟你打招呼！」Max則首次看到長頸鹿過馬路，大喊：「好優雅！」而雷艾美不敢相信猛禽蛇鷲、疣豬、斑馬、羚羊近在眼前：「怎麼可以這麼chill！」阿傑看見大象群時哽咽：「親眼看到這畫面，完全講不出話。」文姿云則是看到象群保護小象時眼眶紅了：「那畫面太溫暖！」甚至在休息吃飯時，大象直接走到眼前，Max驚呼：「可能一生只有這一次！」八弟則笑說：「吃飯配大象，沒有比這個更狂的。」途中也遇到意外爆胎的驚險，卻意外讓大家能用雙腳踏在草原上欣賞非洲最壯麗的黃昏景色。

回想拍攝當時，黃仕傑透露，在大草原拍攝第二天看完獵豹後，因為早上喝水喝太多，想趁無人時下車小解，卻遭司機嚴厲阻止，並緊張指向草叢示意：「獅子就躲在裡面。」他瞬間意識到危險，只能一路忍到休息站。

黃仕傑回憶：「萬一下車，可能真的回不來。」在恩格羅保護區第一次近距離看到非洲象時，他更感動到手抖，連相機快門都按不下去：「那是夢想中的景色，當下只想用心感受。」雷艾美還好奇回頭問他：「你怎麼在流眼淚？」八弟分享自己剛踏上草地就遭牛蜱叮咬，回到飯店才發現，所幸處理得早，否則恐有萊姆病風險。他說，人生第一次看見大草原，一片遼闊讓他震撼到落淚：「在動物園看長頸鹿覺得很大，沒想到到了大草原，它們在視覺上反而變小。」他形容非洲就像真實版《動物方城市》，夕陽灑在動物身上的畫面「充滿能量，真的永生難忘」。

節目有兩天入住塞倫蓋蒂國家公園的帳篷區，該區域沒有任何柵欄隔離，也就是說獅子、獵豹、鬣狗等獵食性動物可能就在帳篷外活動。雷艾美回憶第一晚就聽到獅吼聲非常靠近，讓她和隊友緊張到不斷向管理員求救，完全不敢踏出帳篷一步，「那聲音近到彷彿就在帳篷旁邊！」而Max在非洲遇到最大的挑戰不是山，而是行李。他抵達後才發現自己的行李全部被轉運到不明地點，連登山裝備與換洗衣物都消失無蹤。他苦笑說：「只好一件衣服穿好多天，甚至還要跟八弟交換衣服穿！」意外成為此趟非洲行的「極限生活挑戰」。