孫協志不捨峮峮遭網路暴力　嚴肅發聲：多點同理心積口德

記者蔡宜芳／綜合報導

女星峮峮在8日正式宣布從節目《飢餓遊戲》畢業，卸下主持棒，讓許多觀眾相當不捨。而製作單位也致歉表示，因為沒有及時說明峮峮請假的原因，讓峮峮飽受網路暴力，感到很抱歉。對此，同為班底的男星孫協志於9日發聲，直言網路世界的惡意往往「無須求證事實、不用思考對錯」，卻能在瞬間造成巨大傷害。

▲孫協志對於峮峮從《飢餓遊戲》畢業一事發聲。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）

孫協志指出，許多網友並不了解當事人的處境，只是為了自己的私慾、評斷和情緒發洩，就隨意在網路上留下批評或攻擊的字眼，「這些無心的文字力量，已在無形中對當事人造成心理上的影響，甚至可能是重傷害。」他也直指部分網友是專門找麻煩、無中生有，「只會躲在後面用鍵盤批評別人的，麻煩請在打字之前，先想想自己，學著讓自己多點同理心，也幫自己積些口德，多點鼓勵、少點謾罵，真的沒那麼難。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲峮峮告別《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自Facebook／飢餓遊戲 ctvshow）

孫協志強調：「要別人尊重你，請先學會尊重別人，不論是現實生活或網路世界都是。」對於峮峮正式從《飢餓遊戲》畢業，他也不捨地獻上祝福說：「謝謝妳在飢餓這四年多的努力，和帶給大家無數的歡樂，願妳在任何地方都能順心如意，好好過自己想要的人生。」對於孫協志的暖心喊話，峮峮也感動留言：「謝謝大哥！」