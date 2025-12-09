台越混血女星尺度大開！　罕見穿「絲襪高跟鞋」性感誘惑

▲桃子A1J攜手滴燙Ditton打造新單曲。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

台越混血嘻哈創作歌手桃子A1J曾參加《菱格世代DD52》《大嘻哈時代》等節目嶄露頭角，今年更參加越南版的《乘風破浪的姊姊》--《Em xinh say Hi》，近來再次攜手滴燙Ditton聯手打造新單曲〈4to9〉，延續過去的默契，但更具畫面感，也多了一些成人語境裡的曖昧與節奏。

▲▼桃子A1J和滴燙Ditton嘗試大膽造型。（圖／索尼音樂提供）



歌名乍看像時間，但真正意思更像一句總是在深夜出現的訊息：「for tonight」。簡單、直接，也帶著一點不需要多想的默契。在編曲階段，滴燙和桃子討論了許多曲風的可能性，他們決定回到90’s R&B這種最經典、也最能呈現情緒細節的框架。滴燙希望聽這首歌的人可以感覺到「夜色和性感」的色調，但方式不是濃烈，而是自然地滲進旋律裡。

配合這次歌曲的設定，桃子A1J和滴燙Ditton的造型延續這份介於節制與放肆之間的平衡，是正式的襯衫與剪裁、乾淨的線條，卻在某些地方留了餘地。桃子A1J穿上上班族必備白襯衫，但配上拉開的領帶和短褲，再搭配鮮豔的絲襪和細跟高跟鞋，讓人充滿想像空間的性感造型，她笑說：「這次造型算是做了大膽的嘗試！」

而滴燙甚至為了呼應「壞得可愛」的氛圍，在襯衫領口藏了一顆愛心，像是隱晦卻明目張膽的暗示：「我知道你會注意到。」兩人在辦公桌、影印機等辦公室必備設備旁擺出各種曖昧姿勢，更讓歌曲的張力直線飆升。



