快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！　親曝最大恐懼

快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了　曝最大恐懼

記者陳芊秀／綜合報導

偶像劇男神立威廉罹患甲狀腺癌二期，9日透過社群平台公開術後照，首度發長文：「幾個月前，我被診斷出甲狀腺癌，那幾天的不確定讓我的整個世界崩塌了。」他已動過2次手術將大部分的惡性腫瘤切除，未來仍須持續追蹤。

▲▼快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！。（圖／翻攝自IG）

▲立威廉IG發文。（圖／翻攝自IG）

立威廉感性寫道：「有時候你會覺得，有些事情永遠不會發生在自己身上。」過去總認為那些只是別人的故事，直到命運突然降臨，才深刻體會到人生中許多事情無法掌控。他回憶數個月前確診時，內心的恐懼與不確定感讓他一度崩潰，但在接受現實後，他選擇即使痛苦也要以最積極的方式面對，踏上康復之路。

談及治療過程，立威廉透露自己已經歷了兩次手術與一些放射治療，身上還多了一條被他形容為「當作紀念」的有趣疤痕。雖然目前病況逐漸好轉，他也自信表示「這場戰鬥目前我贏了」，但也深知與癌症的抗爭尚未結束。現在的他必須適應新的日常，包括每個月回診抽血以及每天必須按時服藥。

立威廉特別感謝醫療科技的進步，以及這段艱難時期身邊摯愛的支持。他強調：「家人真的非常重要。」罹癌讓立威廉重新審視人生。他坦言那幾個月除了身體挑戰，心理狀態更是煎熬，「想到可能無法看著女兒長大，是我最大的恐懼。」同時他也心疼85歲高齡的老母親，不希望母親一把年紀還得為兒子操心。所幸在妻子、母親、女兒與哥哥的支持下，他才能挺過這段黑暗期。

▲▼立威廉接受兩次手術，並且已經接受放射性治療。（圖／翻攝自IG）

▲▼立威廉接受兩次手術，並且已經接受放射性治療。（圖／翻攝自IG）

▲▼立威廉接受兩次手術，並且已經接受放射性治療。（圖／翻攝自IG）

▲立威廉已經手術兩次，並且開始放射性治療。（圖／翻攝自IG）

走過生死關頭，立威廉的人生觀有了巨大轉變。他表示過去那些想環遊世界、拍電影、買大房子或名車的「人生清單」全都拋諸腦後，「當一個人健康時，可能會有上百個煩惱；但當一個人生病時，只有一個煩惱。」現在的他不再追求物質與成就，只渴望回到平凡的日常，與愛人一起吃飯、大笑。文末他也向粉絲報平安，表示自己現在一切安好，很開心自己仍然能「在場」品味每一天。

【立威廉發文】

有時候你會覺得，有些事情永遠不會發生在自己身上。
那只是發生在別人身上的事，我們只是聽聽別人的故事罷了。

但事實是：
我們都只是被命運牽著走的人，任憑下一件事情在我們不知道的時候降臨。
而且，這些事大多都不在我們的掌控之中。

我們能夠掌控的，是我們如何面對。

你可以選擇消極地放棄，
也可以選擇即使痛苦也要尋找最積極的方式走下去。

幾個月前，我被診斷出甲狀腺癌，那幾天的不確定讓我的整個世界崩塌。

但在接受了這個現實之後，我決定正面面對，走過康復的每一步。

我對醫療科技的進步充滿感激。
經歷了兩次手術、一些放射治療，和一條當作紀念的有趣疤痕，一切逐漸好轉——這場戰鬥目前我贏了，但與癌症的戰爭還沒結束。

每月回診抽血，以及每天必須吃藥，成了我新的日常。
我還在慢慢習慣，但我很感激摯愛們的支持。

家人真的非常重要。

若沒有我妻子、母親、女兒和哥哥的支持，我不可能如此正面地度過這幾個月。
還有對所有關心我、給予我同情與鼓勵的朋友們，也一併致謝。

當人面對逆境時，很多事情會變得非常清晰。

現在大家看到我活動自如，可能很難想像我曾經有一段時間無法做日常的事情。
我要提醒大家，那幾個月並不容易。
除了身體上的挑戰，我的心理狀態也並不好。
想到可能無法看著女兒長大，是我最大的恐懼。
我也很不希望讓我85歲的母親擔心，這個年紀的她，本不應該再為任何事情操心。

此外，對於一個習慣經常運動的人來說，無法活動也是一大挑戰。
但只要下定決心，人體的適應能力真的是驚人的。

這句話雖然老套，卻是真理：
健康是你最需要的東西。照顧好自己的身體，其它一切自然就會到位。
當一個人健康時，可能會有上百個煩惱；但當一個人生病時，只有一個煩惱。

我不是說你應該放縱地過每一天，因為「明天可能不會到來」，而是建議你試著這樣問自己：
如果你只剩下十年可活，你的優先順序會是什麼？
誠實地回答自己，你可能會對自己的答案感到驚訝。

就我自己而言，那些原本認為非做不可的「人生清單」全都拋諸腦後了。
我不再渴望環遊世界、導演或製作電影、賺更多錢、買更大的房子或更華麗的車等等。

令人驚訝的是，我只想回到平凡的日常生活，
和我愛的人們一起吃頓飯、一起大笑、一起相處。

最後，我想說的是：我不知道未來會如何，
但我正在細細品味自己所擁有的每一天，
我只是很開心自己仍然能「在場」。

別擔心，我現在一切安好。
愛你們大家，很快再見！

【阿嬤覺得你冷】怕貓冷幫牠穿毛帽毛衣　貓想逃還被抓回來XD

讀者迴響

ETtoday星光雲

