五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

記者田暐瑋／綜合報導

F4合體開唱在即，但朱孝天卻未能參與新歌及巡演而引發關注。朱孝天8日首次公開回應此事，直指遭相信音樂的高層艾姐抹黑潑髒水，對此，五月天經紀人也意有所指地發文反擊，再度掀起討論。

朱孝天表示，艾姐最初以「集結青春回憶」的名義促成F4重聚，如今卻讓外界對他產生誤解，「妳的目的既然已經達成，麻煩妳高抬貴手一下吧。」針對朱孝天的指控，相信音樂方面選擇低調回應，五月天的經紀人洪慧真（小肉包）則在社交平台上發文，意有所指地表示：「請回頭看看自己先唷～」

▲朱孝天合體F4成泡影。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次事件引起了網友的廣泛討論，許多人對朱孝天的行為表示不滿，認為他在合作過程中未能尊重團隊，甚至在直播中談論準備中的內容，對朱孝天的行為表示失望，更有網友幽默以五月天〈終結孤單〉歌詞諷朱孝天：「約你你說不來，來了你又不嗨。」

事實上先前朱孝天就曾在直播中表示，謝芝芬和五月天阿信兩年前就曾想要找F4合體，還親自出馬說服朱孝天多次；阿信前天開直播，也透露謝芝芬這些日子為了促成4人合體，搭飛機的里程數多到足以繞地球兩圈，更直言：「接下來還是不會放棄任何機會，呈現給大家最想看的所謂的最完整的陣容。」當時朱孝天說的多熱血，如今卻反過來狠咬相信音樂，讓許多粉絲無法接受。

▲朱孝天。（圖／翻攝自微博）