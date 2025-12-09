小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

記者潘慧中／綜合報導

《模范棒棒堂》出身的小煜（楊奇煜）8日早上無預警宣布，已和老婆言言離婚約3個月，讓粉絲為之錯愕。對此，言言當晚也透過社群網站發聲了。

▲言言鬆口現況。



言言在Instagram限時動態上傳一張黑底白字圖，並附上一個雙手合十的圖案鬆口心情，「謝謝大家的關心，我很感謝。」由於目前收到很多私訊的關係，她9日會再慢慢回覆。

▲▼言言謝謝粉絲的關心。



雖然沒有吐露私訊內容，但原本是護理師、現在從事醫美事業的言言也坦言，還收到不少諮詢電波的訊息，「請妳們等我一下」，並附上一個淚眼的表情符號，顯見她想擺更多重心在工作的心情。

▲小煜證實和言言的5年婚姻已結束。



事實上，言言在11月11日當天曾發文有感而發地說，「霧就像地上的雲，迷人於近，如我看不清的自己，在世界的透明與飄忽之間，學會溫柔也學會消散」，祝福大家光棍節快樂的一席話，如今看來似乎早就暗示婚姻關係生變，「花若盛開，蝴蝶自來。」

▲言言早在雙十一當天就有感而發地發文。