型男主播遇7.6強震「全裸逃生」！泡溫泉池水突猛晃…曝驚險過程

記者陳芊秀／綜合報導

日本青森縣東方外海昨日（8）晚間發生規模7.6地震，氣象廳一度發布海嘯警報，截至目前為止至少23人受傷。而前主播林旼叡恰巧在青森旅遊，地震發生時他正在飯店戶外大浴場泡溫泉，當下不得不「裸體逃走」，事後拍片回憶直呼「這是人生中感受最強地震」。

▲日本青森發生7.6強震，前主播林旼叡正好在當地泡溫泉。（圖／翻攝自Threads）

林旼叡表示，昨日正好入住著名的青森縣奧入瀨溪流星野酒店。由於當地正在下雪，飯店的戶外浴池景色絕美，他便趁著深夜前往泡湯賞雪。原本愜意地享受中，突然感受到地震，接著整個溫泉池水開始狂晃，且劇烈搖晃整整30秒，只能趕緊起身逃命。

而林旼叡回想自己像「進擊的巨人」。因為在日本大浴池泡湯不能穿泳衣，他當下只能全裸著身體走出溫泉池。接著先從戶外進入室內大浴場，才能回到更衣室，接著還要開鎖，才終於拿到衣服穿上。加上大浴場地面濕滑，逃生過程中他還差點滑倒，整個過程既驚險又尷尬，所幸最後平安無事，但也希望同在東北的旅人安全。

▲林旼叡還原裸體逃難。（圖／翻攝自Threads）

影片公開後引發熱烈迴響，網友輪番留言「雖然不該笑但這個形容真的超級好笑」、「裸體逃命真的很可怕」。也有網友好奇詢問震度「有比921大嗎？」釣出林旼叡本人回應，當年921自己不在震央，但在感受上覺得「沒有這次大」。此外，有上個月才剛去住過的網友留言表示：「完全明白你描繪的逃生路線，還好戶外池的門沒歪不然也進不去。」林旼叡也心有餘悸地回覆：「是不是真的路途遙遠」，證實了從戶外池奔回更衣室這段逃生路的艱辛。