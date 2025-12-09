ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金球獎入圍名單揭曉！
朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉…一面倒全挺相信音樂

記者蔡琛儀／綜合報導

F4今年兩度在五月天演唱會上合體後，引發不少迴響，不過近日言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信、周杰倫世紀合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，以及宣布F3與阿信將舉辦演唱會，皆沒有朱孝天身影，形同將朱判出局，朱孝天昨上傳影片，稱自己和相信音樂無合約關係，3個月前正式拒絕相信音樂的3個要求後，就被單方面斷聯，更點名相信音樂營運長謝芝芬（艾姐）對自己抹黑、潑髒水。

▲▼言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會上海場公布。（圖／相信音樂提供）

▲▼朱孝天（下圖右）被除名F4，新歌及演唱會都沒有他的身影，上為F3與五月天阿信。（圖／相信音樂提供）

▲▼F4在五月天演唱會世紀合體。（圖／相信音樂提供）

不過網友對此幾乎全一面倒挺相信音樂，認為朱孝天自己先拒絕唱片公司的要求，又怪對方沒找他，有網友挖出他向粉絲坦言自己不願參加演唱會的留言，以及過去在直播洩密、透露討厭聽F4歌曲等發言；還有人找到今年7月，朱孝天在南京舉辦個人演唱會時，五月天和艾姐分別掛上唱片公司名稱送上花籃祝福的照片，質疑朱孝天認為自己「被抹黑、潑髒水」的說法根據為何，更有網友幽默以五月天〈終結孤單〉歌詞諷朱孝天：「約你你說不來，來了你又不嗨。」

相信音樂雖表示：「不予回應。」但相信音樂的工作人員也紛紛發聲，五月天經紀人在Threads上意有所指的發文：「請回頭看看自己先唷～」另一名相信音樂高層也留言：「那個自己他只想自己的流量。」

▲▼ 。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲網友挖出朱孝天上個月底承認自己不願去演唱會的留言。（圖／翻攝微博）

事實上先前朱孝天就曾在直播中表示，謝芝芬和五月天阿信兩年前就曾想要找F4合體，還親自出馬說服朱孝天多次；阿信前天開直播，也透露謝芝芬這些日子為了促成4人合體，搭飛機的里程數多到足以繞地球兩圈，更直言：「接下來還是不會放棄任何機會，呈現給大家最想看的所謂的最完整的陣容。」當時朱孝天說的多熱血，如今卻反過來狠咬相信音樂，讓許多粉絲無法接受。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
李連杰關美顏駁換心傳聞　揭回春祕訣：太容易的事

李連杰關美顏駁換心傳聞　揭回春祕訣：太容易的事
羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結

羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結
AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手

AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手
曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼

曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼
李安活動都是年輕人　他驚訝：搶票比較快？

李安活動都是年輕人　他驚訝：搶票比較快？
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂

李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂
台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉

