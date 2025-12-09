朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉…一面倒全挺相信音樂

記者蔡琛儀／綜合報導

F4今年兩度在五月天演唱會上合體後，引發不少迴響，不過近日言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信、周杰倫世紀合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，以及宣布F3與阿信將舉辦演唱會，皆沒有朱孝天身影，形同將朱判出局，朱孝天昨上傳影片，稱自己和相信音樂無合約關係，3個月前正式拒絕相信音樂的3個要求後，就被單方面斷聯，更點名相信音樂營運長謝芝芬（艾姐）對自己抹黑、潑髒水。

▲▼朱孝天（下圖右）被除名F4，新歌及演唱會都沒有他的身影，上為F3與五月天阿信。（圖／相信音樂提供）

不過網友對此幾乎全一面倒挺相信音樂，認為朱孝天自己先拒絕唱片公司的要求，又怪對方沒找他，有網友挖出他向粉絲坦言自己不願參加演唱會的留言，以及過去在直播洩密、透露討厭聽F4歌曲等發言；還有人找到今年7月，朱孝天在南京舉辦個人演唱會時，五月天和艾姐分別掛上唱片公司名稱送上花籃祝福的照片，質疑朱孝天認為自己「被抹黑、潑髒水」的說法根據為何，更有網友幽默以五月天〈終結孤單〉歌詞諷朱孝天：「約你你說不來，來了你又不嗨。」

相信音樂雖表示：「不予回應。」但相信音樂的工作人員也紛紛發聲，五月天經紀人在Threads上意有所指的發文：「請回頭看看自己先唷～」另一名相信音樂高層也留言：「那個自己他只想自己的流量。」

▲網友挖出朱孝天上個月底承認自己不願去演唱會的留言。（圖／翻攝微博）

事實上先前朱孝天就曾在直播中表示，謝芝芬和五月天阿信兩年前就曾想要找F4合體，還親自出馬說服朱孝天多次；阿信前天開直播，也透露謝芝芬這些日子為了促成4人合體，搭飛機的里程數多到足以繞地球兩圈，更直言：「接下來還是不會放棄任何機會，呈現給大家最想看的所謂的最完整的陣容。」當時朱孝天說的多熱血，如今卻反過來狠咬相信音樂，讓許多粉絲無法接受。