胡瓜錄影「臉色發白」仍敬業上工！　60歲不怕挑戰自我：是人生珍貴的回憶

記者孟育民／台北報導

綜藝天王胡瓜在 YouTube 頻道《下面一位》中不斷挑戰從未體驗過的任務，最新一集他前往基隆八斗子，包船出海進行人生首次海釣，完成自己的願望清單。胡瓜笑稱自己「天生沒有釣到魚的命」，連釣蝦都從未成功過，但船家信心十足掛保證一定能滿載而歸，讓胡瓜對這趟海上之旅充滿期待。





▲胡瓜首次出海釣魚。（圖／下面一位提供）



出海後，胡瓜仔細向船長學習每一步驟，連環節細節都不放過，不斷提問、求知慾旺盛。隨著技術逐漸上手，他也挑戰更進階的釣法，如願釣起多條漂亮的白帶魚。雖然體力消耗不少，但胡瓜的表現讓船長大讚：「是天才小釣手！」胡瓜更突發奇想將海釣變成團隊福利，大手筆宣布「釣一隻一千元獎金」，瞬間讓工作人員幹勁十足，最終全船共釣近 50 隻白帶魚，成為難忘的「員工小旅遊」。

▲胡瓜留下難忘回憶。（圖／下面一位提供）

錄影途中也發生突發狀況，胡瓜邊主持邊釣魚，加上海面搖晃，一度出現暈船、臉色發白情形，短暫休息後仍敬業回到工作狀態，精神令人佩服。首次海釣讓胡瓜深有感觸，他坦言拍攝 YouTube 比想像中辛苦許多，「明天可能連肩膀都抬不起來，這些挑戰應該在年輕時做，沒想到 60 幾歲才第一次體驗。」但他也感謝自己仍有機會完成未做過的事，「能讓大家看到不同的胡瓜，是我的榮幸，也是人生很珍貴的回憶。」