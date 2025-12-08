ACON演出突消失！公司證實Natty上台前一刻出事：藝人為優先考量

記者吳睿慈／綜合報導

南韓ACON音樂節演唱會7日在高雄世運主場館登場，演出進入下半部時，由實力與話題兼具的女團KISS OF LIFE接棒演出。泰籍成員Natty下午彩排照常現身，晚上演出卻消失，引起大批粉絲擔心，對此，官方事後於當晚緊急發出官方聲明，説明她缺席原因，上台前突然出現心跳加速（心悸）及換氣過度等症狀，公司以藝人健康為最優先考量，因此馬上帶她去休息，很抱歉讓粉絲擔心。

▲公司證實Natty上台前一刻身體突然出現狀況。（圖／翻攝自Natty IG）



所屬公司S2 Entertainment於7日晚間緊急發出官方聲明，説明Natty的突然缺席原因，「今日在2025 ACON舞台待機中，所屬藝人NATTY出現突然出現心跳加速（心悸）及換氣過度等症狀，因而無法參與演出。」

由於NATTY的症狀來得突然，甚至是發生在上台前一刻，需要立即處置，公司方面表示，對於未能提前告知粉絲一事，深感抱歉。NATTY在症狀發生後，目前正休息並逐漸恢復中。之後的行程會依照藝人的恢復狀況再行通知。

▲公司發聲說明Natty身體狀況。（圖／翻攝自Natty IG）



公司也向粉絲致歉，表示將持續以健康為最優先，全力支援Natty的治療與休息。由於她直到最後一刻都未回到舞台，也讓不少粉絲相當牽掛，期盼她早日康復、平安無恙。