李燕爸昏迷送醫！她收病危通知急奔彰化「以淚洗面3天」　父女病床前破冰

演員李燕暫停拍戲2年多，今日（8日）宣布簽約新公司齊石傳播，成影后楊貴媚、鍾欣凌、丁寧師妹，坦言接下來想嘗試不一樣的角色，也不排斥八點檔的演出。李燕記者會上透露，自己近期正在照料父親，因為爸爸在她正在郵輪上旅行時收到病危通知，因鉀離子過高呈昏迷3天，讓她嚇傻爆哭「當時因為訊號不好，又很緊張，收到通知就在船上一直哭，一下船我就飛奔彰化。」所幸現在已無大礙。

▲李燕新公司簽約記者會。（圖／記者周宸亘攝）



李燕爸爸先前心臟就有裝支架，這次因為用藥太多了引發腎臟衰竭，幸好經過急救和一周的照顧，目前已經可以拔管、指數恢復正常，再兩天將有機會出院，李燕表示：「我覺得我用愛醫治了我爸！」

過去曾與父親鬧翻的李燕表示這場病也讓父女倆破裂的關係修復。李燕坦言：「以前我們吵到好幾年不講話，爸爸透過姐姐跟我道歉我也沒理他，但這次我真的嚇到，有空我就去彰化照顧他。」

▲李燕爸爸前陣子病倒，所幸已無大礙。（圖／記者周宸亘攝）

距離上回拍戲已有兩年，李燕坦言要再以藝人身份回歸螢幕有點緊張，「這次要回來有先跟公司開會，他們都會提醒我不要又把CEO的狀態放出來，但那真的是不由自主的。」

▲李燕在期待未來新戲。（圖／記者周宸亘攝）

談及為何闊別戲劇圈這麼久再次回歸簽約新公司，李燕實話實說「在八點檔認識了丁寧姐，覺得他可以嘗試這麼多角色，電影、影集、八點檔，其實蠻羨慕的，後來才知道原來近年演什麼像什麼的鍾欣凌，欣凌姐也是同公司，就覺得一定要合作看看，想自己找到不一樣的可能性。」