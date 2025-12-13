ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
12月13日星座運勢／射手獲利豐厚！水瓶眼光獨到　天秤財務評估神準

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：獲得效益回饋

感情：得到伴侶照顧

財運：投資眼光不錯

幸運色：卡其色

貴人：天蠍

小人：牡羊

雙子座 ♊

工作：理性對待同事

感情：感情投其所好

財運：物美價廉好物

幸運色：紫色

貴人：雙子

小人：金牛

天秤座 ♎

工作：豐碩成果回報

感情：願意遷就對方

財運：財務評估特準

幸運色：白色

貴人：雙魚

小人：獅子

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：掌握主導權力

感情：情人互動良好

財運：嘗試合夥投資

幸運色：大紅色

貴人：金牛

小人：處女

金牛座 ♉

工作：獲得公司補助

感情：打動對方芳心

財運：獲利再創新高

幸運色：亮紅色

貴人：牡羊

小人：雙子

處女座 ♍

工作：適合經手契約

感情：當個愛情聽眾

財運：投資大有所獲

幸運色：白色

貴人：處女

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：善良正直友善

感情：貴人相助有成

財運：獨立經商有利

幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：天蠍

天蠍座 ♏

工作：事業穩定經營

感情：滋潤對方心靈

財運：另闢賺錢捷徑

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

雙魚座 ♓

工作：獲得意外驚喜

感情：聽聽伴侶意見

財運：多種賺錢管道

幸運色：紅色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：積極表現成果

感情：感情進展甜蜜

財運：穩定發展局面

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：射手

獅子座 ♌

工作：爭執減少很多

感情：獻出浪漫玫瑰

財運：有機會得分紅

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：水瓶

射手座 ♐

工作：計劃穩定執行

感情：對方表露心聲

財運：可得豐厚獲利

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

