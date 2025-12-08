2025年度人氣票選「全區即時總排名」TOP10　還有3週！前三名上北車燈箱

記者劉宜庭／綜合報導

FansWorld粉絲窩「2025年度人氣系列票選」展開一週，為了爭奪台北車站K區地下街的超大燈箱應援禮，各家粉絲展現驚人動員力，根據今（8日）上午11:41最新即時戰況，全區總排名出現驚人票數，陸劇《書卷一夢》目前以突破331萬票的驚人票數位居第一，戰況相當激烈。

本次「全區總排名」綜合了台韓音樂、戲劇等11大投票項目，最終總票數最高的前三名（不論類別）將獲得北車K區黃金曝光版位。目前冠軍由陸劇《書卷一夢》以3,316,941票強勢領跑，該劇憑藉高話題性與男女主角劉宇寧、李一桐的超強CP感，粉絲投票火力全開。

暫居亞軍的是台灣人氣天團Ozone，目前累積2,475,055票，Ozone粉絲（O.A.O.）展現了極高的組織力，雖與第一名有差距，但也穩穩守住第二名席次，領先第三名超過150萬票。

目前最激烈的戰場發生在第三名之爭！ 韓流帝王Super Junior目前以886,585票暫居第三，但緊追在後的搖滾樂團FTIsland以870,700票步步進逼，兩者差距僅剩不到1.6萬票，對於動輒數十萬票的基數來說，這只是微小的差距，隨時可能因為一波投票活動而翻盤。E.L.F.（SJ粉絲名）與Primadonna（FTIsland粉絲名）的對決是本週最大看點。

剛完成復出攻蛋壯舉的Energy，以569,644票穩居第五；陸劇《山河枕》則以561,030票緊咬在後排名第六。第七至第十名則全數由台灣藝人包辦，分別為VERA、AKB48 Team TP、五堅情以及男歌手邱宇辰。距離票選截止日12月31日截止還有三週，目前的排名並非最終結果，尤其第三名的爭奪戰況膠著，只要下載ETtoday新聞雲App進入「FansWorld粉絲窩」投票，就有機會送心愛的偶像登上北車最顯眼的燈箱，還能抽行李箱、K-MONSTAR現金券及各大影音平台序號。>>>點我看詳情