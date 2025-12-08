2025年度人氣票選「全區即時總排名」TOP10　還有3週！前三名上北車燈箱

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因
表面佛系、私下算得很精三大星座！
那對夫妻心疼揭女兒住院內幕！
FansWorld 2025人氣票選「全區即時總排名」TOP10　還有3週！前三名上北車燈箱

記者劉宜庭／綜合報導

FansWorld粉絲窩「2025年度人氣系列票選」展開一週，為了爭奪台北車站K區地下街的超大燈箱應援禮，各家粉絲展現驚人動員力，根據今（8日）上午11:41最新即時戰況，全區總排名出現驚人票數，陸劇《書卷一夢》目前以突破331萬票的驚人票數位居第一，戰況相當激烈。

▲粉絲窩12/8即時戰況。（圖／ETtoday製）

本次「全區總排名」綜合了台韓音樂、戲劇等11大投票項目，最終總票數最高的前三名（不論類別）將獲得北車K區黃金曝光版位。目前冠軍由陸劇《書卷一夢》以3,316,941票強勢領跑，該劇憑藉高話題性與男女主角劉宇寧、李一桐的超強CP感，粉絲投票火力全開。

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧、王佑碩主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

暫居亞軍的是台灣人氣天團Ozone，目前累積2,475,055票，Ozone粉絲（O.A.O.）展現了極高的組織力，雖與第一名有差距，但也穩穩守住第二名席次，領先第三名超過150萬票。

▲▼Ozone〈浪漫主意〉。（圖／索尼提供）

▲Ozone。（圖／索尼提供）

目前最激烈的戰場發生在第三名之爭！ 韓流帝王Super Junior目前以886,585票暫居第三，但緊追在後的搖滾樂團FTIsland以870,700票步步進逼，兩者差距僅剩不到1.6萬票，對於動輒數十萬票的基數來說，這只是微小的差距，隨時可能因為一波投票活動而翻盤。E.L.F.（SJ粉絲名）與Primadonna（FTIsland粉絲名）的對決是本週最大看點。

▲Super Junior舉行線下簽名會。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）

▲Super Junior。（圖／翻攝自Facebook／Super Junior）

▲▼直擊／大巨蛋神曲再次響起！FTISLAND李洪基被奇景嚇到：什麼啊？。（圖／翻攝自FTISLAND臉書）

▲FTIsland。（圖／翻攝自FTIsland臉書）

▲粉絲窩2025年度票選_公視LOGO修正版。

剛完成復出攻蛋壯舉的Energy，以569,644票穩居第五；陸劇《山河枕》則以561,030票緊咬在後排名第六。第七至第十名則全數由台灣藝人包辦，分別為VERA、AKB48 Team TP、五堅情以及男歌手邱宇辰。距離票選截止日12月31日截止還有三週，目前的排名並非最終結果，尤其第三名的爭奪戰況膠著，只要下載ETtoday新聞雲App進入「FansWorld粉絲窩」投票，就有機會送心愛的偶像登上北車最顯眼的燈箱，還能抽行李箱、K-MONSTAR現金券及各大影音平台序號。>>>點我看詳情

▲粉絲窩2025年度票選應第一名應援大獎：台北車站K區地下街超大燈箱。（圖／記者劉宜庭攝）

▲粉絲窩2025年度票選第二名應援獎。（圖／記者劉宜庭攝）

▲粉絲窩2025年度票選第三名應援獎。（圖／記者劉宜庭攝）

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

2小時前

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

19小時前

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

12/7 11:57

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

1小時前

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

3小時前

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

15小時前

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

2小時前

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

13小時前

導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌…華山分屍案紀錄片打開知名度

6小時前

暗諷劉在錫？李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火：絕無攻擊之意

4小時前

YTR這群人尼克「認生活遇改變」宣布賣房！　親揭背後原因

19小時前

唐綺陽運勢／天蠍「有桃花但不是最愛」 處女有機會發展職場戀！

6小時前

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手

AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～

AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大

曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字

AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了

AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」

周湯豪唱回小巨蛋落淚　感性謝粉絲「對我很重要」

6分鐘前

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

30分鐘前

人氣日星夜市吃臭豆腐被認出！驚呼遭粉絲包圍　40支手機對著他拍

42分鐘前

趙震雄再爆「掌摑踢踹後輩演員」！5人出面爆料　公司回應惹怒韓網

42分鐘前

2025年度人氣票選「全區即時總排名」TOP10　還有3週！前三名上北車燈箱

1小時前

何宜珊「美足浴」閨房情趣曝光！王盈凱老公力爆發

1小時前

《我獨》朴娜萊宣布「無限期中斷」活動！　連日遭爆黑料

1小時前

李連杰遭瘋傳「換心」回春！關美顏反擊2傳言：活到300歲是活受罪

1小時前

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

2小時前

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

2小時前

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

