記者劉宜庭／綜合報導

由FansWorld粉絲窩盛大舉行「2025年度人氣系列票選」活動，範圍涵蓋台灣、韓國的音樂與多種類型戲劇領域，一共推出11個投票活動，邀請粉絲一同回顧2025年娛樂圈的璀璨星光，選出心目中最愛的「年度之最」！除了有機會抽中超實用行李箱、免費追劇年卡序號、K-MONSTAR現金券等豐富大獎，本次更祭出超狂曝光獎勵，要讓粉絲把愛豆推向人潮熱點，包下台北車站K區地下街超大燈箱，讓你偶像成為目光亮點！

FansWorld 2025年度人氣系列票選一共有11項投票活動，包括「2025年度人氣台灣偶像團體」、「2025年度人氣台灣樂團」、「2025年度人氣台灣男歌手」、「2025年度人氣台灣女歌手」、「2025年度人氣南韓男團」、「2025年度人氣南韓女團」、「2025年度人氣南韓男歌手」、「2025年度人氣南韓女歌手」、「2025年度人氣台劇」、「2025年度人氣陸劇」、「2025年度人氣短劇」。

本次活動將統計上述所有11項投票的票數，最終展開「全場總票數」跨區排位戰，總投票數最高的前三名藝人（或團體、或劇）將獲得台北車站K區地下街的黃金曝光版位；若為「人氣台劇」、「人氣陸劇」、「人氣短劇」獲得前三名，燈箱應援呈現對象將以該劇之「男女主角」為主：

第一名應援禮： 榮登「台北車站K區地下街專屬特大燈箱」1個月（2026/1/16~2026/2/16），讓偶像的帥氣身影霸氣佔據人來人往的精華地段，成為全場焦點。

第二名應援禮： 登上「台北車站K區地下街5燈箱（2面橫式+3面直式）」1個月（2026/1/16~2026/2/16），位置正好座落於大面鏡子前，打造專屬打卡熱點，讓你可以跟偶像一起跳舞。

第三名應援禮： 獲得「2面直式燈箱（電話亭KTV機旁）」1個月（2026/1/16~2026/2/16），陪伴粉絲度過歡唱時光，讓你看著愛豆唱歌！

這場展現粉絲力量的終極對決，即刻起開放粉絲強力動員，讓心愛偶像展現無與倫比的魅力！為了讓這份重磅應援更加貼近粉絲心聲，FansWorld粉絲窩貼心宣布啟動「K區燈箱飯拍招募」企劃！打破以往官方選圖模式，本次特別開放粉絲投稿燈箱圖片，將選圖權交還給最懂偶像的粉絲！

粉絲窩邀請大家拿出珍藏的「神級飯拍」，無論是舞台上的霸氣瞬間還是見面會的深情眼神，讓你眼中最帥氣、最耀眼的偶像身影，能夠透過台北車站K區的超大燈箱強力放送，讓更多路人入坑，真正實現「自己的偶像自己推」！欲投稿的粉絲，請將圖片寄至官方信箱 fansworld@ettoday.net，就有機會讓你的神級攝影作品成為應援主視覺！>>>點我看詳情

此外，FansWorld針對韓流粉絲加碼，攜手南韓應援平台DUKPLACE送出國際級大禮！凡是獲得**「人氣南韓男團」、「人氣南韓女團」、「人氣南韓男歌手」、「人氣南韓女歌手」**這4項投票項目的冠軍，將可依序登上座落於海內外（包含台灣、韓國、日本、香港、印尼、泰國、美國、法國、荷蘭、德國）共13台「HEYPOCA」小卡機廣告。此廣告由DUKPLACE熱情贊助，每組將進行為期7天的強力曝光，我們也同步進行「飯拍招募」，開放粉絲投稿小卡機廣告設計，讓全球粉絲都能看見你心愛偶像的魅力！>>>點我看詳情

▲HEYPOCA小卡機。（圖／DUKPLACE提供）



▲2025年度人氣票選韓星系列TOP1獲小卡機廣告（紅框處）應援。（圖／記者劉宜庭攝）

除了為偶像應援，還有超好康「二重抽」！FansWorld粉絲窩邀請到各大串流影音平台熱情贊助，包括LINE TV、iQIYI愛奇藝、台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音、中華電信Hami Video、公視+共6大平台熱烈參與，提供免費追劇序號回饋給粉絲，只要加入粉絲窩並於「人氣台劇」、「人氣陸劇」、「人氣短劇」任一題目投票，就有機會抽中免費序號，讓您好劇追不完！>>>點我看詳情

● 活動時間

即日起至 2025年12月31日 晚間23:59 止。

● 活動方式

下載/更新至最新版本之 ETtoday新聞雲 App，加入FansWorld粉絲窩會員，至FansWorld粉絲窩「2025年度人氣系列票選」使用愛心投票，就有機會抽中相對應之贈品，投出的愛心數量越多、中獎機率越高！本次活動將統計上述所有11項投票的票數，最終展開「全場總票數」跨區排位戰，總投票數最高的前三名藝人（或團體、或劇）將獲得台北車站K區地下街的黃金曝光版位；若為「人氣台劇」、「人氣陸劇」、「人氣短劇」獲得前三名，燈箱應援呈現對象將以該劇之「男女主角」為主。

另外，「人氣南韓男團」、「人氣南韓女團」、「人氣南韓男歌手」、「人氣南韓女歌手」冠軍，則能獲得登上「HEYPOCA」小卡機廣告應援。

● 抽獎贈品

1. K-MONSTAR 100元現金券 5 張，共抽 100 名。

2. 利百代 限定款多功能登機行李箱（價值$6,000元），共抽 8 名。

3. 利百代 遊戲幸運籤鉛筆(1桶12支)，共抽 20 名。

4. 利百代 許願石橡皮擦，共抽 20 名。



二重抽！凡參與「人氣短劇」、「人氣台劇」、「人氣陸劇」任一項目投票者，就有機會獲得免費看劇的序號獎品！

1. LINE TV VIP 體驗序號 (一年份)，共抽 50 名。

2. 台灣大哥大MyVideo 90天體驗序號，共抽 10 名。

3. 遠傳friDay影音 30天兌換序號，共抽 30 名。

4. iQIYI愛奇藝VIP黃金會員月卡，共抽 10 名。

5. Hami Video 90天影劇館序號，共抽 20 名。

6. 公視+《人浮於愛》付費戲劇觀看序號，共抽 100 名。

7. 公視+《我們與惡的距離II》付費戲劇觀看序號，共抽 100 名。

8. 公視+《零日攻擊》付費戲劇觀看序號，共抽 100 名。

9. 公視+《零日攻擊 (台語版)》付費戲劇觀看序號，共抽 100 名。

10. 公視+《化外之醫》付費戲劇觀看序號，共抽 100 名。

● 中獎公布與兌獎

中獎公布： 得獎名單將於 2026年1月9日前公布於「FansWorld粉絲窩」粉絲團。

兌獎通知： 將透過「ETtoday新聞雲App」會員所登記之E-mail發送中獎通知與領獎方法，請務必確認您的會員資料正確。

兌獎須知：中獎者請於收到通知後 7個工作天 內，依信件說明回覆領獎資料（姓名、電話、地址或自取意願），逾期視同放棄資格。

● K區、小卡機廣告應援圖投稿辦法

為確保活動順利進行並尊重相關權益，請投稿者務必詳閱以下規範：

信件規範：來信請務必於標題或內文註明「投票分類」及「偶像名稱」（例如：人氣南韓男團／SEVENTEEN），以利主辦單位辨識與整理。

1. 肖像權與著作權聲明：投稿者請務必確認圖片之肖像權與著作權合法性。我們將優先選用「已附上肖像權使用同意書」或「已向藝人經紀公司詢問肖像權之截圖證明」之投稿作品。

※免責聲明：若投稿作品涉及任何侵權行為，將直接取消活動資格，並由投稿者全權負責相關法律責任；FansWorld粉絲窩僅提供展示平台，不承擔任何法律連帶責任。

2. 若「人氣台劇」、「人氣陸劇」、「人氣短劇」獲得前三名，燈箱應援呈現對象將以該劇之「男女主角」為主。

※注意事項：若投稿素材欲使用劇照或官方宣傳圖，請務必向該劇製作方或版權方取得授權同意證明。

3. 投稿方式：請將圖片檔案及報名資訊寄至官方信箱：fansworld@ettoday.net

4. 信件格式

信件主旨：【K區燈箱投稿】（或【HEYPOCA廣告投稿】、【HEYPOCA小卡邊框投稿】）應援票選分類／偶像名字

信件內容：

投稿人姓名：

投稿人身份證字號：

投稿人聯絡電話：

應援票選分類／偶像名字：

肖像權／版權使用同意書：（請夾帶檔案）

投稿檔案：（請夾帶檔案）

※投稿檔案格式要求：請夾帶 PNG 或 AI 檔。

※投稿檔案尺寸說明：照片像素、比例不限，主辦單位將視實際燈箱尺寸進行專業排版與調整。

● 注意事項

※本活動每個帳號每日可投票數及任務細節，依各活動頁面說明為準。為維持活動公平性，嚴禁使用任何不當程式或方式進行灌票，違者將被取消投票與抽獎資格。

※本活動所有獎品皆為非賣品，不得要求更換、轉讓或折換現金。

※實體獎品郵寄僅限台、澎、金、馬地區；郵寄過程中如有遺失、損壞或延誤，主辦單位恕不負責。

※序號之使用規範與期限依各OTT平台官方規定為準，發送序號時將一併附上使用規範。

※主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。