吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因
表面佛系、私下算得很精三大星座！
那對夫妻心疼揭女兒住院內幕！
暗諷劉在錫？李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火：絕無攻擊之意

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李伊庚在私生活爭議後，首次於公開場合亮相並獲得「2025 AAA 亞洲明星盛典」Best Choice獎，卻因頒獎感言中的一句話，引發網友質疑刻意排除劉在錫，事件迅速在韓網發酵。對此，經紀公司於7日出面澄清，否認一切誤會。

▲▼玩什麼好呢。（圖／翻攝自Instagram／hangout_with_yoo）▲▼玩什麼好呢。（圖／翻攝自Instagram／hangout_with_yoo）

▲李伊庚僅提到《玩什麼好呢》的HaHa（上圖左）和朱宇宰（上圖中），並未提及劉在錫（下圖）惹議。（圖／翻攝自Instagram／hangout_with_yoo）

李伊庚6日在高雄國家體育館出席AAA頒獎典禮，領獎時提到：「最近的我，就像遇到了天氣預報都沒提到的冰雹。」
他談到捲入其私生活爭議的嫌疑人時語氣明確：「嫌疑人正在往公司寄道歉與求情的信。我想說，一定會抓到他。」展現強硬態度。

然而真正引爆爭議的，是李伊庚接著在台上說的下一句：「《SNL》有在看嗎？我星期四休息。Haha哥、宇宰哥，我想你們了。」由於星期四正是 《玩什麼好呢？》的錄影日，而他提到的Haha與朱宇宰皆是節目固定出演者．卻唯獨沒有提到主持人劉在錫，使部分網友質疑是否刻意排除劉在錫，甚至「暗諷」對方。

面對爭議不斷升溫，李伊庚經紀公司Showying娛樂於7日緊急回應：「並不是在攻擊劉在錫，完全沒有那樣的理由，希望大家能照他的原意理解頒獎感言。」

李伊庚

剛剛
剛剛
49分鐘前1315

稱台灣為國家向中道歉　約翰希南認「惹毛美國」：最糟的一步棋

1小時前21

暗諷劉在錫？李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火：絕無攻擊之意

1小時前0

12月8日星座運勢／雙魚轉角遇桃花！　獅子座戀情有甜蜜突破

1小時前20

AKB48成軍20年！前田敦子、大島優子世紀合體淚崩…神7回歸少了她

2小時前60

導演「徵室友資料夾」藏私密影像！　女友氣炸：你騙我說刪了

2小時前32

唐綺陽運勢／天蠍「有桃花但不是最愛」 處女有機會發展職場戀！

3小時前89

導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌…華山分屍案紀錄片打開知名度

10小時前78

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

11小時前1414

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

11小時前21

孫德榮遭傳捲于朦朧陰謀論「吐血進ICU搶救」！　本人親發聲報平安

