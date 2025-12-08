暗諷劉在錫？李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火：絕無攻擊之意

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李伊庚在私生活爭議後，首次於公開場合亮相並獲得「2025 AAA 亞洲明星盛典」Best Choice獎，卻因頒獎感言中的一句話，引發網友質疑刻意排除劉在錫，事件迅速在韓網發酵。對此，經紀公司於7日出面澄清，否認一切誤會。

▲李伊庚僅提到《玩什麼好呢》的HaHa（上圖左）和朱宇宰（上圖中），並未提及劉在錫（下圖）惹議。（圖／翻攝自Instagram／hangout_with_yoo）



李伊庚6日在高雄國家體育館出席AAA頒獎典禮，領獎時提到：「最近的我，就像遇到了天氣預報都沒提到的冰雹。」

他談到捲入其私生活爭議的嫌疑人時語氣明確：「嫌疑人正在往公司寄道歉與求情的信。我想說，一定會抓到他。」展現強硬態度。

然而真正引爆爭議的，是李伊庚接著在台上說的下一句：「《SNL》有在看嗎？我星期四休息。Haha哥、宇宰哥，我想你們了。」由於星期四正是 《玩什麼好呢？》的錄影日，而他提到的Haha與朱宇宰皆是節目固定出演者．卻唯獨沒有提到主持人劉在錫，使部分網友質疑是否刻意排除劉在錫，甚至「暗諷」對方。

面對爭議不斷升溫，李伊庚經紀公司Showying娛樂於7日緊急回應：「並不是在攻擊劉在錫，完全沒有那樣的理由，希望大家能照他的原意理解頒獎感言。」