那對夫妻Nico曝「女兒昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

網紅「那對夫妻」Kim（京燁）與Nico（品筠）以家庭日常走紅，兩人育有一對兒女，不過Kim最近透露愛女妮妮的班上出現「限制級言語霸凌」的情況，且愈演愈烈，貼文曝光後，引發網友熱烈討論。為此，Nico今（7）日也在臉書發文談論此事。

▲Nico品筠。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠）

Nico在文中重提女兒妮妮日前突然住院的狀況，並透露當時醫生曾問「她最近有什麼壓力嗎？」當下她並未多想，但如今重新檢視時間軸，不禁感到「細思極恐」。Nico回憶在住院前夕，妮妮頻繁出現「半夜驚醒、哭泣、說夢話」等情形，讓身為母親的她看在眼裡心碎滿地，只能依靠老公Kim夜夜起身安撫孩子，直到妮妮安穩入睡才敢鬆手。

所幸這兩天妮妮的狀況已好轉，不再受惡夢困擾，但她起床後對Nico說的一席話，卻讓她聽了眼眶泛紅。妮妮向Nico表示：「我覺得爸爸真的很勇敢欸，他說到做到」，但隨即流露出擔憂，心疼爸爸為了保護她，必須面對比她所遭遇更可怕的事情，甚至問道「一個人要面對一群，會不會太辛苦？」

▲Nico品筠在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠）

Nico坦言，身為母親的自己這段時間感到相當慚愧與無力，除了抱著孩子安慰，「我什麼都做不了」，反觀老公Kim卻是堅定地站在最前面，從事發至今一肩扛起所有責任，不斷地進行「處理、溝通、蒐集、紀錄、整理」，和孩子談心以及和各單位接觸，「每一個細節、每一個轉折、每一個情緒，他都扛在肩上，全都放在心裡。」

面對Nico陷入自責及害怕的情緒，Kim握著她的手並霸氣喊話：「妳在我旁邊我才有力量做這些事情啊」、「後面的事…交給我吧」，讓Nico感動落淚。Kim更曾語重心長地說道：「孩子的正義感也許是天生的，但是面對事情的勇氣一定是父母給的。所以我們一定要做給她看！」針對整起事件的來龍去脈，Nico雖然未解釋具體細節，但她堅定地表示，「時間到了…真相絕對不會被藏住。」