貝童彤出外景6天回家傻眼　老公完美持家驚呆她：這男人真夠狠

記者王靖淳／綜合報導

女星貝童彤自節目《我愛黑澀會》出道，2018年嫁給圈外男友後育有一個女兒，今（7）日她在社群發文分享老公的貼心舉動，讓她感動直呼：「沒想到這男人真夠狠的。」

▲貝童彤。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

貝童彤提到，最近她因工作需求離家多日，原本對於將家務及小孩全權交給老公有些忐忑。她在文中透露，自己出外景五六天不在家，她內心早已做好最壞的心理準備，悲觀地預設回到家打開門的那一刻，家裡的狀況肯定像炸彈炸過一樣，殊不知，當她結束工作回家時，眼前的景象卻讓她大吃一驚。

貝童彤幽默地形容「沒想到我老公真夠狠的」，因為老公不但沒讓家裡變戰場，反而展現超乎預期的完美持家能力。接著，她進一步列舉老公讓她驚嘆不已的神隊友戰績。在仔細檢查家裡各角落後，貝童彤發現不但堆積如山的家務被處理得乾乾淨淨，「髒衣籃是空的」、「洗碗槽是乾的」，就連地板也是一塵不染，讓她驚呼：「地板上一根頭髮也沒有。」

▲貝童彤會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

除了環境整潔外，貝童彤表示老公對女兒的照顧更是無微不至，小孩不僅「衣著乾淨」沒有髒兮兮，也沒有因為她不在家而隨便吃，整個人沒有變瘦，甚至連學校作業都已經寫完。面對老公的表現，貝童彤忍不住以此作為藉口，搞笑地發出警告，直呼：「你敢再這樣對我的話，我就再跟姐妹約出國去玩了喔！！」

最後，貝童彤感性地寫下「開玩笑的啦謝謝你，你最棒了」，並坦言自己深知這一切完美的背後，都是因為老公想讓她輕鬆一點。她感謝另一半總是無條件地體諒她的工作，並替她擔起許多責任，同時也大方承諾，為了回報老公的辛勞，表示下次換他去兄弟局，讓對方也能放風與好友們聚會。