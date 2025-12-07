ALLDAY PROJECT高雄致謝：beautiful country　小紅書心碎一地崩潰

記者吳睿慈／綜合報導

南韓頒獎典禮2025 AAA於6日在高雄世運圓滿落幕，新人團體ALLDAY PROJECT首次來帶台灣，5位成員難掩興奮感，美國籍的Bailey更是用一口流利的英文，致謝「This is a beautiful country」，怎料，小紅書集體崩潰，除了網友心碎一地外，更有大批中國粉絲進攻她的IG，意外出現插曲。

▲ALLDAY PROJECT的美國籍成員Bailey致謝「beautiful country」。（圖／翻攝自weverse）



ALLDAY PROJECT是由THEBLACKLABEL所打造的新人團體，5位成員來自不同背景，美國籍的Bailey舞蹈實力堅強，Annie是新世界集團會長李明熙孫女，Youngseo（榮書）出生貴族學校，旴燦是饒舌比賽節目出道，Tarzzan是非常有名的舞者出身，5人頂著「怪物新人」封號出道，累積高知名度。

▲中國網友進攻IG。（圖／翻攝自Bailey IG）



這次透過頒獎典禮第一次訪台，5人藏不住興奮感，還一舉拿下多個獎項，包含年度新人獎、最佳藝人獎、New Wave獎等等，每次上台，他們都派出不同人講得獎感言，老么榮書致謝辛苦的成員，還不忘感謝粉絲，Bailey也用一口流利的英文，致謝與這麼多優秀藝術家入圍，榮耀令人難忘，來到高雄致謝「This is a beautiful country」，怎料，「美麗的國家」引起小紅書網友集體崩潰。

由於頒獎典禮採直播播放，Bailey的「beautiful country」立刻掀起小紅書網友、微博網友反彈，不僅如此，更有網友進攻她的IG怒罵「失言」、「道歉」等等，甚至有中國粉絲聯名寫信給經紀公司THE BLACK LABEL。

但也有台灣粉絲以身力挺，現身IG留言區力挺Bailey「做妳自己，我們永遠愛你」、「不用道歉，妳沒做錯」、「會一直支持你，女王」。