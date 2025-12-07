獲「從影最佳傑作」認證！白蘭雪蓋汀新作被譽最暖喜劇

記者許逸群／綜合報導

浪漫冒險電影《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）近日在法國上映，首日即吸引上萬名觀眾，收穫無數好評。該片由喜劇女王白蘭雪蓋汀主演，她在片中詮釋極地探險家「柯琳莫赫」，傾注幽默與複雜層次，獲法國影媒認證是她「從影最佳傑作」。

▲喜劇女王白蘭雪蓋汀飆戲北極獵熊人《格陵蘭雪女》獲譽「從影最佳傑作」。（圖／海鵬影業提供）

《格陵蘭雪女》由擅長拍攝存在主義傾向喜劇的法國導演賽巴斯汀貝特貝德執導，這是他第四度重返格陵蘭拍攝，並首度以女性探險家「柯琳」作為主角。這位特立獨行的現代女性探險家，奔放的性格下有著超人的勇氣，她的金句「好好死比好好活更需要智慧」，為全片定調。

劇情描述「雪女」柯琳是一位勇敢的極地探險家，儘管北極浮冰露宿、與熊搏鬥都難不倒她，但親情和愛情仍是她人生的難解之結。面對失業與失戀的人生風暴，她回到故鄉重逢家人與青梅竹馬，但仍計劃重返廣闊的格陵蘭島展開驚人冒險。白蘭雪蓋汀精準詮釋柯琳憤世嫉俗與脆弱無助的個性，將角色的複雜性演繹得淋漓盡致。

▲喜劇女王演出冒險電影《格陵蘭雪女》與歌手影帝菲利普科特林（右）及凱薩獎最佳新演員巴斯欽布雍（左）展開充滿夢想的生命之旅。（圖／海鵬影業提供）

值得一提的是，該片全程在嚴苛無情的自然環境下進行拍攝，足跡遍布法國侏羅山脈到北極格陵蘭島的浮冰區。片中除了有知名歌手影帝菲利普科特林、凱薩獎得主巴斯欽布雍與白蘭雪蓋汀飆戲外，更加入當地素人獵熊演員進行趣味對手戲。當地居民的幽默與善良，緊緊凝聚在粗獷嚴寒的背景中，賦予電影最完美感人的內核。

全片壯麗動人，一曲翻唱法裔美籍歌手喬達辛的〈香榭麗舍大道〉更是靈光乍現，助電影成功入圍今年柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎。本片也獲選義大利都靈電影節、巴西聖保羅國際影展以及台灣國際人權電影節等，獲國際媒體讚賞其「壯麗美景與角色人物完美融合」，堪稱是導演賽巴斯汀貝特貝德迄今最獲譽「溫暖」的傑作。