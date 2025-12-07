直擊／「哈洗大叔」機場走紅毯！一路大笑擊掌超嗨　潤娥收禮物暖翻

記者吳睿慈／高雄報導

南韓頒獎典禮2025 AAA於6日在高雄世運圓滿落幕，第一批藝人IVE、LE SSERAFIM與朴寶劍在7日上午已經搭機準備返韓，緊接著第二批藝人在接近中午現身，「哈洗大叔」崔代勳一路擊掌出關、惠利親切收禮物。

▲▼「哈洗大叔」崔代勳宛如走紅毯，一路擊掌。（圖／記者吳睿慈攝）



大批藝人參加完2025 AAA頒獎典禮，7日中午左右陸陸續續抵達小港機場離開，Stray Kids剛拿完大獎心情不錯，向四面八方粉絲打招呼，而Lee Know因腳傷關係，同樣是在工作人員的護送下，坐著輪椅前進報到區報到。

▲▼惠利收禮物。（圖／記者吳睿慈攝）



「哈洗大叔」崔代勳心情極佳，他抵台時與台灣粉絲熱情互動，6日參加完盛宴維持著好心情，7日現身機場時一路擊掌出關，惠利則是戴著口罩，同樣親切地收下粉絲的禮物與信件。

▲▼潤娥收禮物。（圖／記者吳睿慈攝）



「新人女團」MEOVV也在稍早抵達現場，Anna穿著平口毛衣現身，本人激瘦的身材讓不少粉絲驚呼「好瘦喔」。少女時代成員潤娥抵達時同樣親切揮手，看到粉絲遞上的禮物袋，她主動伸手收下，本人超親民。

▲MEOVV都非常瘦。（圖／記者吳睿慈攝）