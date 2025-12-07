許效舜「朗讀歌詞」親授表演心法　學員集體淚崩

記者許逸群／台北報導

公視台語台「台語台表演班」延續台北班成功經驗，正式插旗高雄開課，力邀「台語喜劇大師」許效舜擔任客席講師，以最高規格為高雄班揭開序幕，陣容更集結金鐘男配蘇達、黃采儀等豪華師資，盼望扎根下一代台語影視人才。

▲▼許效舜親授台語表演心法。（圖／公視台語台提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

許效舜在得知計畫開辦後，立刻主動自薦，希望能將其深耕多年的表演核心傳承給年輕世代。他以「越在地越國際」破題，強調語言是文化的根基，而表演者的台語底氣必須從生活累積，提醒學員演員不是模仿，而是理解角色的生命。

從語氣、腔調到情緒節奏，許效舜直言：「你講出台語的自然度，就是角色的可信度。」他指出，演員在鏡頭前最重要的兩項特質是「真實」與「反應力」，語言能力更是直接影響表演深度。許效舜進一步解析演員的基本功，點出「無中生有」與「小題大作」的重要性。

他認為，表演若缺乏生活觀察與常識累積，角色將會淪為空殼。他現場示範如何透過語氣切換年紀、用呼吸決定情緒、以節奏製造張力，並提醒學員必須替角色建立完整前史，包括挫折與夢想，因為「生活就是演員最好的劇本」。他強調，真正能打動人心的表演都來自於對日常細節的捕捉。

課堂的高潮是他分享了自創曲〈心愛的謝謝〉，這首歌曾助阿吉仔奪下金曲最佳台語男歌手。許效舜朗讀歌詞：「人生是短短，日子嘛椿無濟……這個家，抹當欠你一個。心愛的，謝謝。」他提醒學員：「沒有生活，就寫不出歌；沒有感情，就演不好角色。」

許多學員坦言自己由阿公阿媽帶大，如今回頭學習台語，在歌詞的觸動下紛紛分享家庭記憶，深刻感受到語言背後的情感重量，許多人當場流淚，體悟到表演與人生的緊密連結。

▲許效舜用自身經歷分享台語的表演方式。（圖／公視台語台提供）