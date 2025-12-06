林逸欣爸爸「暴瘦緊急送醫住2週」！　病因曝光：老人不要小看不舒服

記者蔡琛儀／台北報導

林逸欣日前因在婚禮上播放的成長影片，成為社群熱議話題，近日林爸爸傳出因身體不適而住院，甚至需依賴輪椅行動，讓林媽媽看了心疼落淚，網友也相當憂心林爸爸的身體狀況，林逸欣今（6日）出席活動，透露爸爸是腸胃不適導致發燒多天，緊急送醫治療，更呼籲：「老人家不要小看不舒服，及早發現最重要。」

▲林逸欣今天出席500趴。（圖／記者蔡琛儀攝）

林逸欣說，爸爸上個月初本來就有點感冒，後來因腸胃問題引發發燒，「本來觀察幾天，結果變很嚴重，趕快送急診，燒了好幾天。」加上爸爸因假牙沒做好，有點營養不良，最後住院兩週，休養一個月。媽媽原本就是容易情緒激動的人，在爸爸送醫時相當害怕，「可能她經歷外公外婆過世，沒想到爸爸會變成這樣，很突然。」直呼好險有送急診。

不過林爸爸是工作狂，她原本計劃讓爸爸趁此機會好好放假休息，沒想到爸爸一出院就立刻回到自家診所看診，讓林逸欣氣得半死，「但他覺得看診是他的成就感，可以幫助病人，是使命感。」

▲林逸欣透露爸爸現在已經沒事。（圖／記者蔡琛儀攝）

而林逸欣家裡診所賣的薰衣草精油膏，近期在網路狂銷，一罐難求，她坦言爸爸相當意外，也很開心可以幫助到人，「他很驚訝，沒想到造成這樣的後果，還賣到沒貨可以出，現在貨量都正常供應。」