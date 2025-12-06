獨家幕後／張員瑛、李俊昊敬業待命坐板凳！　「朴寶劍貼心陪IU坐」

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。主持人張員瑛、李俊昊中韓雙語開場後，稍早典禮輪到新人團體表演時，兩位主持人也坐到旁邊待命，非常敬業。

▲李俊昊、張員瑛相當敬業。（圖／讀者提供）

張員瑛、俊昊身為典禮主持人，兩人在團體表演時也要待命，馬上坐到旁邊的板凳補妝、休息。而受到觀眾喜愛的朴寶劍與IU則是被安排與日本嘉賓佐藤健一起坐，3人互動頻頻，俊男美女的組合超養眼。

▲IU、朴寶劍、佐藤健。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。